Congo-Kinshasa: Prix francophone de l'innovation dans les médias - Les candidatures à la septième édition en cours

Organisée conjointement par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), RFI et Reporters sans Frontières (RSF), la 7e édition du Prix francophone de l'innovation dans les médias a été lancée depuis le 1er juillet. En marge de sa tenue, un appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 août.

L'appel à candidature lancé dans le cadre de la septième édition du Prix francophone de l'innovation dans les médias s'adresse à tous les médias à savoir radio, télévision, presse écrite et médias en ligne, des quatre-vingt-huit États et gouvernements membres de la Francophonie qui ont su développer des offres innovantes. Par offres innovantes, on voit des propositions prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d'accès à l'information.

En marge de sa 7e édition, les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 31 août sur les sites internet de l'OIF, de RFI et de RSF. A cette course, il y a trois prix en lice : le premier prix doté de 15 000 euros, le second de 10 000 euros et enfin le troisième de 5 000 euros.

Notons que le 1er prix francophone de l'innovation dans les médias avait été décerné, l'année dernière, à Eleza, un média de la République démocratique du Congo proposant des contenus vidéos innovants, concis, commentés par de jeunes vidéastes de 18 à 35 ans qui, via leurs téléphones ou caméras, racontent la RDC au quotidien en images.

Les vidéos produites évoquent des cas d'atteintes aux droits humains, touchant particulièrement les enfants et les femmes en situation de crise. Eleza offre donc un espace virtuel pour s'exprimer librement et lancer des cris d'alarme aux décideurs.

Le deuxième et le troisième prix étaient attribués respectivement à Tunisia Podcasts, plateforme indépendante, 100 % tunisienne, de production et de diffusion de podcasts ; ainsi qu'à Demos, produit éditorial belge né, selon les mots de ses initiateurs, du constat qu'en moyenne " 47 % des moins de 34 ans s'informent principalement voire exclusivement sur les réseaux sociaux ".