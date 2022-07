Congo-Brazzaville: Musique - Passage remarquable de Fanie Fayar en Espagne

L'artiste congolaise Fanie Fayar était sur scène du 23 au 25 juillet en Espagne. Sa musique et sa voix exceptionnelle ont livré douceur, émotion et groove au public mixte présent aux rendez-vous publics et privés qu'elle a livrés.

Tout au long de ce rendez-vous le public a eu l'occasion de découvrir la musique congolaise dans de styles différents avec l'artiste qui a combiné des instruments traditionnels, des rythmes africains et du Congo, du funk soul afro-américain. Fanie Fayar a su au cours de ce concert séduire le public mixte tant par son alchimie que par son énergie débordante. Ce concert a été une occasion pour elle de valoriser son talent féminin et révéler au public son potentiel artistique ainsi que son savoir-faire musical unique.

Par ailleurs, la rencontre a permis à l'artiste de raviver et dynamiser davantage l'amitié séculaire qui lie le Congo et l'Espagne ; également d'échanger sur les collaborations culturelles. En effet, durant ce bref séjour, Fanie Fayar a animé un atelier de chant et signé des contrats. C'est donc avec grand plaisir qu'elle continue de faire parler de son talent car sauf imprévu, l'artiste a plusieurs dates le mois prochain dans son agenda, notamment à Viennes, Budapest, Rabat et Dar es Salam.

Auteure, compositrice, chanteuse, interprète, Fanie Fayar a débuté sa carrière de chanteuse en 1996 dans une chorale à Brazzaville. Elle a intégré le groupe Yela-Wa en 2000 et participé en 2001 au MASA, à Abidjan en Côte d'Ivoire. La même année l'artiste a créé le groupe Tandala en compagnie d'autres artistes tels que Sylvain Scafio et Rosy Baleketa. Elle y apprend à jouer aux instruments traditionnels, notamment le tam-tam, le Ndara, la sanza, le balafon et bien d'autres.

En 2002, Fanie Fayar a accompagné le groupe Widikila au centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa puis elle a intégré le groupe Nkota en 2003 comme unique femme, remporté le prix découvert et le prix spécial tam-tam d'or en 2007. En 2009, elle a chanté avec le groupe Nkota deux albums, dont " Tobe " et " Je n'irais pas là-bas ".

La chanteuse a participé à la première édition de la scène internationale des voix de femmes, au salon des chanteuses de la forêt en 2017, un événement dédié à la promotion et à la valorisation des chanteuses d'Afrique centrale. La même année, Fanie Fayar a fait la première du grand bal de Youssou Ndour à Bercy, en France et remporté également la médaille d'or, dans la catégorie chansons, lors de la participation aux VIIIe jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire.