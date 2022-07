Tchad: Le président du conseil militaire de transition Mahamat Déby maintient le dialogue pour le 20 août

Le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a rencontré ce jeudi 28 juillet 2022 les partis politiques en l'absence d'une bonne partie de l'opposition. À quelques semaines de l'ouverture du dialogue national inclusif, que de nombreux partis et mouvements politico-militaires menacent de boycotter, le président de la transition dénonce " une mauvaise foi " et annonce que le dialogue commencera bel et bien à la date prévue.

Mahamat Idriss Deby Itno s'est voulu ferme. Le président du conseil militaire de transition a indiqué que la date du 20 août n'est plus négociable : " Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que la date fixée pour l'ouverture du dialogue national inclusif reste une date butoir. Le gouvernement et le Codni [Comité d'organisation du dialogue national inclusif, NDLR] sont instruits à l'effet de tenir et de respecter cette échéance. "

Le président du conseil militaire de transition a aussi annoncé aux partis politiques participant à la réunion le versement de la subvention qui ne leur a pas été versée depuis plusieurs années.

Le président des Transformateurs, Succès Masra, qui n'a pas apprécié l'invitation à la dernière minute, a rappelé à Mahamat Idriss Deby Itno que le procédé est inapproprié. " Tant que les conditions de sincérité et d'équilibre ne seront pas établies, on ne peut rien attendre du dialogue tel que préparé ", a-t-il indiqué.

Comme lui, les partis politiques et organisations de la société civile opposés à la transition, qui ont boycotté la rencontre, appellent à la révision des conditions d'organisation du dialogue national inclusif, qu'ils veulent surtout souverain.