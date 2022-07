Soudan: Directives pour contrôler le mouvement des transports dans l'État de Khartoum

Khartoum — La réunion d'envergure pour arranger le secteur du transport et des communications dans l'état de Khartoum a décidé d'activer le rôle des organes de supervision pour contrôler le mouvement du transport.

C'était lors de la réunion présidée par le Wali par intérim de Khartoum, Ahmed Osman, qui comprenait le Secrétaire Général du Gouvernement de l'État, Rabeh Ahmed Hamid, les directeurs généraux des ministères des finances, du développement social, des infrastructures et des transports, les directeurs des transports et du pétrole dans l'État et les localités, et le directeur de la compagnie de transport.

La réunion a discuté l'activation et l'opération des bus de l'État et a adopté un plan pour distribuer les bus dans trois secteurs : Le Grand Khartoum, le Grand Omdurman et le Grand Bahri afin de profiter des bus de transport de l'État pour transporter les citoyens des zones périphériques vers le centre des villes à travers de longues lignes à des prix de coût opérationnel dans le cadre du plan de l'État pour réduire le fardeau de la vie et absorber les effets négatifs des prix élevés du carburant.

La réunion a également passé en revue le plan du Ministère des Infrastructures pour compléter la ligne du sud de la voie de train local, qui à son tour est considéré comme l'une des solutions les moins coûteuses dans le domaine de transport.