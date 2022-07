Sénégal: Inégalités, fractures sociales, aggravation de la pauvreté due à la pandémie de Covid 19 et aux changements climatiques, la caravane « Yobbalu Député » a soulevé par la voix des communautés, surtout celles des femmes et des jeunes, des questions qui étaient jusque-là absentes des législatives de 2022

communiqué de presse

Oxfam au Sénégal et AfrikaJom Center ont clôturé ce jeudi 28 juillet 2022 à Dakar, la campagne « Yobbalu Député », initiative que les deux organisations ont lancée il y a trois semaines pour inviter les candidat-e-s aux élections législatives à écouter et à prendre en compte les préoccupations des communautés, surtout celles des femmes et des jeunes, plus vulnérables aux inégalités.

Une caravane a sillonné les villes de Kolda, de Saint-Louis et de Dakar, créant partout des espaces de rencontres et d’échanges entre les candidat-e-s, les leaders communautaires et les acteurs de la société civile. Le président fondateur d’AfrikaJom Center rappelle que le partenariat entre le think tank et Oxfam au Sénégal remonte aux municipales de 2022 lors desquelles de telles rencontres avaient déjà été organisées. Les parlementaires ayant en charge le contrôle de l’action de l’exécutif et l’évaluation des politiques publiques, il était important pour le consortium, de sensibiliser celles et ceux qui rejoindront l’Assemblée nationale dans quelques semaines sur les questions d’inégalités. Alioune Tine regrette que ces questions soient autant occultées des agendas politiques et médiatiques : « nous avons tendance à oublier que les fractures sociales ne relèvent pas que d’enjeux socio-économiques. Il en va de la paix et de la stabilité même de notre pays ».

Le développement du leadership éclairé des femmes et des jeunes et le renforcement du contrôle citoyen de l’action publique et privée sont les deux leviers sur lesquels « Yobbalu Député » compte s’appuyer. Abdou Salam Thiam, Responsable du Plaidoyer et des campagnes d’Oxfam au Sénégal, précise que le programme s’inscrit dans un processus au long cours : « nous souhaitons accompagner partout sur le territoire national, l’émergence de leaderships communautaires forts, portés essentiellement par les femmes et les jeunes. Au-delà des élections législatives de ce dimanche 31 juillet 2022, nous continuerons à soutenir les communautés dans la formulation de leur plaidoyer afin que les questions d’inégalités soient au cœur de la feuille de route des députés de la 14ème législature du Sénégal ».

Des relations solides se sont construites entre l’Assemblée nationale sénégalaise et Oxfam au Sénégal. Mme Ndeye Khar Ndiaye, Directrice d’Oxfam au Sénégal, de citer en exemple le réseau parlementaire sur la gouvernance des ressources naturelles qui existe depuis maintenant deux législatures sous l’impulsion de l’organisation non gouvernementale et de ses partenaires de la société civile : « nous avons développé et mis en œuvre un programme de renforcement des capacités qui a permis aux parlementaires d’être mieux outillés pour encadrer la gouvernance de nos ressources minérales. C’est dans la même logique que nous poursuivrons la mise en œuvre du programme « Yobbalu Député » en travaillant avec les parlementaires de la prochaine législature à la mise en place d’un environnement juridique et institutionnel favorable à plus de justice économique et sociale. »