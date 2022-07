Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Une coalition d'organisations lance le Women caucus for lobbying Côte d'Ivoire

Se retrouver autour d'une plateforme et valoriser la femme africaine pour travailler à faire bouger les lignes ensemble. " Tel est l'un des objectifs principaux de la coalition des Organisations unies qui a organisé une conférence de presse le mercredi 27 juillet 2022, au siège de l'Union africaine (Ua), à Cocody II-Plateaux (Abidjan).

Il s'agissait, au cours de cette rencontre, d'annoncer le lancement des activités le 4 août 2022, à Abidjan-Plateau, de l'une de leurs entités dénommée " Women caucus for lobbying ". Ce, en guise d'activité majeure de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, prévue le 31 juillet. Bien plus, les membres entendent ressusciter cette journée par la mise en œuvre des missions de Women caucus for lobbying qui s'inscrivent dans le droit fil des objectifs que s'était assigné Mme Awa Kéita, première députée au Mali. Elle avait mis sur pied une organisation panafricaine des droits de la femme à cet effet.

Et en qui les femmes de Women caucus se reconnaissent. " Il faut veiller sur la représentativité des femmes dans les Assemblées élues, s'engager et se mettre en réseau, en vue de relever les défis auxquels les femmes se trouvent confrontées ", a lancé Mme Désirée Djomand, présidente de la Plateforme des femmes entreprenantes, ayant créé le Women caucus. Pour y parvenir, elle invite ses " sœurs " à être déterminées, notamment celles qui exercent dans les institutions ou sont à leur tête, à " donner leur onction " audit mouvement.

Dr Agnès Monnet, présidente de Women caucus for lobbying, s'est voulue clair. Il faut que les femmes marquent le terrain au niveau politique, se fassent connaître et se fassent confiance. Même si elle n'exclut pas la mise en place d'une Académie de formation pour préparer les membres à une nouvelle dynamique. Selon Dr Agnès Monnet, Women caucus est une entité dont la mission principale est de faire un plaidoyer auprès des pouvoir publics, des gouvernants et des partenaires internationaux pour la promotion des Droits de la femme africaine, en général. La Journée internationale de la femme africaine (Jifa) a été créée et reconnue par l'Onu en 1962 et par l'Oua en 1963. Elle est célébrée le 31 juillet de chaque année .