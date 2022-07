Afrique: Déclaration du MPDR à l'issue de la visite au Cameroun de SEM Emmanuel Macron

Le Mouvement populaire pour le dialogue et la Réconciliation, MPDR, a suivi de bout en bout, la visite de SEM Emmanuel Macron, Président de la République française au Cameroun, les 25 et 26 Juillet 2022.

Le MPDR qui avait déjà promptement salué et félicité le principe de cette visite qui s'inscrit dans le cours normal des articulations de raffermissement et d'expression des rapports entre deux partenaires diplomatiques, constate avec contentement patriotique, que tout s'est bien passé.

Le MPDR réaffirme son attachement aux idéaux de paix, de coexistence intelligente, de dialogue et de partenariat honnête, entre notre pays et tout autre pays de la scène internationale, sans distinction d'idéologie, de puissance ou de préférence géopolitique et géostratégique.

Le MPDR félicite amplement et profondément le chef de l'Etat, SEM Paul BIYA, pour la dextérité, la sagesse, l'intelligence ainsi que la démonstration d'expérience dont il a fait preuve, lors de la rencontre de la presse avec son hôte. C'est un tout un pays, tout un peuple qui s'est senti honoré et respecté, grâce à son leader fermement déterminé à promouvoir et à défendre ses justes et légitimes intérêts nationaux.

Le MPDR, tout en regrettant l'attitude quelque peu condescendante du président Emmanuel Macron qui tarde à réaliser que le monde a changé, salue néanmoins et vivement, le courage dont il a fait preuve, en reconnaissant qu'il existe des plaies de la colonisation et en invitant par la même occasion et sans détours, les experts et historiens à se pencher sur la question pour apporter des clarifications. Sa volonté d'ouvrir les archives de façon transparente, constitue une démarche cruciale.

Le MPDR réitère son appel au dialogue, au pardon et à la réconciliation, dans tous les cas de figure, et avec tous les acteurs internes et externes. Les extrémismes de toutes natures n'ont pas droit de cité dans la quête d'un monde meilleur pour tous.

Le MPDR salue enfin, la grande lucidité du Chef de l'Etat, et mieux du patriarche, lequel a su rappeler à ses visiteurs, à ses enfants, citoyens et amis du Cameroun, qu'il existe une constitution, et par ailleurs que le seul maître des contours de la succession au sommet des institutions, demeure la loyauté et la fidélité aux grands principes.

Le MPDR recommande à tous ses militants et sympathisants, de s'abstenir des discours inflammatoires ainsi que des critiques stériles, et de mettre l'accent sur le dialogue, la quête de tolérance, de réconciliation et de rassemblement de tous nos compatriotes./.

Yaoundé, le 29 Juillet 2022

Le Président, Médiateur Universel