Ile Maurice: Vacances scolaires - Comment s'occuper en restant à la maison

Enfin, les vacances ! Pour les enfants, finis les réveils difficiles, le petit-déjeuner avalé à la hâte pour prendre le transport et aller à l'école, terminé les devoirs à faire l'après-midi. Mais en cette période de vacances scolaires, il faut les occuper pour qu'ils ne s'ennuient pas durant ces quatre semaines de repos. Comment leur faire profiter au maximum de cette période tant attendue ?

Optez pour des jeux de société

Si certains jours, vous ne voulez ou ne pouvez sortir, qu'à cela ne tienne, la maison regorge de possibilités de détente. Les jeux de société, en particulier les cartes, dominos, "snakes and ladders", etc., vont vous occuper. Avec les cartes, bon nombre de jeux sont possibles, par exemple le "Rummy" ou 31. Vous pouvez même bâtir un château de cartes. Ces jeux ont aussi le mérite de resserrer les liens familiaux ou amicaux, tout en favorisant l'épanouissement personnel. Le puzzle, quant à lui, peut se jouer seul, à deux, voire à plusieurs. Il cultive la patience et le sens de l'observation.

Lisez tout ce qui vous tombe sous la main

La lecture reste une activité incontournable de toute période de vacances. Plongez dans les classiques de la littérature pour enfants et adolescents. Romans policiers, livres d'aventures, bandes dessinées, sans compter la non-fiction et les magazines... l'éventail est large. N'oubliez pas non plus les livres d'auteurs mauriciens.

Plongez dans le passé avec les jeux d'antan

Vos parents vous ont peut-être rebattu les oreilles avec des "À mon époque, il n'y avait pas de portable ou de jeux vidéo, on s'amusait autrement, pourquoi ne pourrais-tu en faire autant ?" Prenez-les au mot ! Invitez-les à faire des démonstrations de sapsiway, entre autres jeux d'antan. Avec des parents redevenus gamins, ce sera le fou rire assuré en famille. Jouer aux billes (canettes), sauter à cloche-pied sur la marelle, faire de la corde à sauter, voilà autant de jeux qui ont amusé des générations d'enfants. Si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de vous y mettre. Quant au classique colin-maillard, même si vous avez l'habitude d'y jouer pendant la récréation, rien n'interdit de continuer pendant les vacances, d'autant plus que vous pouvez imaginer des variantes, selon votre goût. D'autres jeux comme le "un, deux, trois, soleil" sont également possibles.

Dessinez et coloriez

Réalisez un joli dessin sur une thématique particulière (les saisons, les animaux, la nature... ). Si votre enfant est encore débutant, vous pouvez également imprimer des dessins pour le faire colorier ou tout simplement lui apprendre à dessiner à l'aide d'un modèle. N'oubliez pas d'accrocher ensuite l'œuvre de votre petit artiste sur les murs de sa chambre ou dans le salon afin de le valoriser. Ton dessin pourra même faire office de cadeau au cours du prochain anniversaire de papa !

Le jardinage

Vous avez un jardin ou un balcon ? Profitez-en pour apprendre à votre enfant comment poussent les plantes, comment prendre soin d'elles et les arroser. C'est aussi l'occasion de leur faire découvrir le nom des différentes fleurs qui vont bientôt commencer à pousser. Le weekend, s'il fait beau, c'est une activité idéale à partager en famille et qui permet d'occuper les petits et les grands.

Des recettes faciles à faire

Les parents doivent cuisiner tous les jours pour leurs enfants lorsqu'ils sont en vacances. Et durant cette période, ils ont faim une journée durant. Pour éviter de cuisiner sous la contrainte, pourquoi ne pas les impliquer dans la préparation de vos plats ? Et si on concoctait avec eux de petits gâteaux salés ou sucrés qu'ils pourraient déguster au goûter et au petit-déjeuner ?

Une séance de sport pour se défouler

Faut-il rappeler que les enfants ont besoin de courir, de se dépenser, et qu'habituellement, ils pratiquent une activité sportive à l'école, jouent à cache-cache ou gambadent tout simplement ? Confinés à la maison et une fois les cours à distance terminés, poussez les meubles du salon et organisez une séance de sport avec eux. Vous avez le choix entre des sessions sur YouTube, qui proposent parfois des cours de sport dédiés aux petits ou vous pouvez opter pour des séances de yoga pour enfants. Une autre idée possible : initiez-les à la méditation pour les aider à se détendre.

Retrouvez le plaisir d'écrire

Tout comme le dessin et la peinture, l'écriture ne doit pas être associée à l'école. Profitez du temps dont vous disposez pour écrire une belle lettre à votre vieille tante ou une petite carte à votre cousin ou à votre ami et mettez-les à la poste. Pour une fois, mettez les courriels de côté. Pour ceux qui se passionnent pour l'écriture, pourquoi ne pas écrire une histoire ? Elle n'a pas besoin d'être longue. Quelques feuilles agrafées et assorties d'une couverture en papier bristol feront un... livre original.

Organisez une chasse au trésor

Prenez l'initiative d'organiser une chasse au trésor entre amis et proches. Le terrain de jeu peut couvrir votre maison ou votre jardin ou les deux, voire votre quartier, ou pourquoi pas une partie d'une plage ? Vos compères devront allier leur imagination et leurs talents de déduction.

Regardez un film en famille

Pour passer un moment calme ensemble, regardez un film le soir ou pendant l'après-midi, en famille. Laissez les enfants choisir. Cela leur fera plaisir que vous regardiez un film qu'ils aiment avec eux. Toutes ces astuces vous permettront de vous changer les idées et de refaire le plein d'énergie avant la rentrée du troisième trimestre.