Cote d'Ivoire: 3ème édition de la ronde du social à Bouaké - Les concours culinaire, de pétanque, de dames et d'Awalé ouvrent les hostilités

Le lancement des festivités de la 3ème étape de la " Ronde du Social " a été couplé, par l'organisation des concours culinaire, de pétanque, de dames, d'awalé suivi de l'arrivée du ministre Adama Kamara du 25 et 26 juillet 2022 à Bouaké.

La 3ème édition de la Ronde du social a été marquée par l'ouverture du concours culinaire qui a enregistré la participation de dix équipes composées de deux femmes chacune venant de la ville de Bouaké et des localités de Sakassou et de Brobo. Au terme des deux heures accordées pour la réalisation des mets et après leur dégustation, trois gagnantes ont été retenues.

Ce sont respectivement, Kouakou Akissi Thérèse, Koroko Aminan et Yao Amena. Pour le jeu de dames, réservé aux personnes âgées, ce sont au total 8 joueurs venant de divers quartiers de la ville de Bouaké à savoir "Air France" et "N'gattakro" qui ont été réparties en 4 équipes (Ndlr : 2 joueurs compétiteurs pour un damier). À la fin des 4 heures de jeu, Comoé Aristide a remporté la finale face à Kouadio Kouassi qui a occupé la 2ème place et Konan Norbert la 3ème place. Le jeu de Pétanque quant à lui, s'est déroulé entre 4 "doublettes" (deux joueurs par équipe) durant plus de 4 heures. La première place a été remportée par la doublette de Konan Bah et Adolphe. Coulibaly Brahima et Kouassi Joseph ont occupé la deuxième place.

Me Adama Kamara présente les nouveaux produits de sécurité sociale aux populations

Après avoir foulé le sol de Bouaké le mercredi 27 juillet 2022, Me Adama Kamara a présenté les nouveaux produits de sécurité sociale aux populations de Gbêkê. Aussitôt arrivé sur le lieu, Me Adama Kamara a entrepris une visite auprès des autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la ville. Visite au cours de laquelle il a exhorté la population du Gbêkê à s'approprier les nouveaux produits de sécurité sociale qui sont la Couverture Maladie Universelle (CMU), le Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI) et la Complémentaire. Trois produits, qui, faut-il le noter, ont été conçus par le Gouvernement afin de permettre aux travailleurs des secteurs public, privé et indépendant de bénéficier d'une meilleure retraite et de se soigner à moindre coût.