Sénégal: Premier League - Voici le prix fixé par Watford pour Ismaïla Sarr

Le club de la Premier League anglaise Watford a fixé le prix de l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui est courtisé en Europe.

L'ailier est sous contrat avec les Hornets jusqu'en 2024, après avoir signé un contrat de cinq ans en 2019. L'ancien joueur de Metz est convoité par des clubs européens sur le marché des transferts.

Cependant, pour arracher Sarr à Watford, cela coûtera jusqu'à 35 millions d'euros. Selon Foot Mercato, c'est le prix fixé par les Anglais pour le champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.

