Cote d'Ivoire: Embouchure de Grand-Bassam, pont de Cocody et l'aménagement de l'Indénié - Patrick Achi s'enquiert de l'état d'avancement des travaux

Le Premier ministre, Patrick Achi, a visité le jeudi 28 juillet 2022, l'embouchure du fleuve de la Comoé à Grand-Bassam, le pont reliant le Plateau à Cocody et l'aménagement l'Indénié, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement de ces différents chantiers. " Sur instruction du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, nous venons de faire en compagnie des ministres concernés, la visite du chantier dit de la baie qui va être certainement l'un des lieux mythiques d'Abidjan à terme ", a déclaré le chef du gouvernement à l'issue de la visite.

Ce chantier, dit-il, comprend un certain nombre de composantes dont la première est celle de l'embouchure de Grand-Bassam qui était bouchée et qu'il fallait ouvrir. " La première chose était de permettre au fleuve Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en rouvrant l'embouchure. Ce chantier nous l'avons vu, il est achevé à 75% et devrait s'achever d'ici la fin de l'année, dans les délais ", a précisé Patrick Achi.

Ensuite, la deuxième composante de ce projet est le carrefour de l'Indénié qui, en saison des pluies était impraticable, car les voies étaient entièrement inondées. En plus, l'on observait des embouteillages à ce niveau avec des voies venant de plusieurs directions. " L'échangeur qui a été construit en ce lieu, a pour objet également de régler le problème d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénié. Donc ces deux problèmes sont réglés avec les différents travaux qui s'y font ", s'est réjoui le Premier ministre.

" Le pont qui quitte la cathédrale Saint Paul du Plateau est un pont à hauban. Il va traverser la lagune pour atteindre Saint Jean précisément à la hauteur du lycée classique d'Abidjan. A partir de ce moment, on règle véritablement le problème de trafic ", a poursuivi le chef du gouvernement.

A l'en croire, le Président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité, plutôt qu'un pont normal, la construction d'un pont à hauban. " A côté de ce pont à hauban, une zone marina est prévue où on pourra avoir des bateaux de loisirs, des jeux mais également une superficie rectangulaire où il y aura des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme ", a expliqué le Premier ministre. Pour lui, la ville d'Abidjan sera l'une des plus belles du continent voire du monde, et sera l'un des lieux le plus visité.

Avec cette infrastructure d'envergure, " vous pourrez quitter l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, prendre un bateau, vous rendre directement dans un restaurant et ensuite reprendre votre bateau pour y retourner ". C'est pourquoi, il remercie le Président de la République pour cette vision. " La partie que nous sommes en train de visiter est la partie infrastructure de base qui va donner lieu après, à un véritable développement ", dit-il. Avant de souligner que cette infrastructure devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Pour cette visite, le Premier ministre était accompagné des ministres de l'Equipement et de l'Entretien routier, Dr Amedé Kouakou ; de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, et du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.