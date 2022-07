Congo-Kinshasa: Musique - Côte Sauvage Ya Béto et un peu de Gaz dans l'air !

Un jour historique, un raz de marée, un peu de Gaz dans l'air, une joyeuse fête, l'inauguration de Côte Sauvage Ya Béto a connu un immense succès populaire. Un événement qu'il aurait été dommage de manquer ! Combien étaient-ils ? Vingt mille, vingt cinq mille, plus encore ? Le dimanche 24 juillet, hommes, femmes et enfants de Ponton La Belle sont venus par milliers pour fêter avec ferveur leur Côte Sauvage fraîchement relookée. Une impressionnante marée sur la plage, ni basse ni haute, non rien qu'une véritable marée humaine ! La fête était gratuite, elle était belle et dans un monde parfait, sans doute aurait-elle pu être plus belle encore, mais le monde est imparfait par nature.

La vague du succès sur laquelle surfe Gaz Mawété, tête d'affiche de cette journée historique, aura entrainé dans son sillage d'autres vagues, celles d'une foule ayant débordé d'un enthousiasme démesuré. Le débordement de cette marée humaine était par sa grandeur tout autant difficile à contenir que difficilement prévisible.

Par mesure de sécurité, l'organisation de " Côte Sauvage Ya Béto " aura donc été contrainte, à contrecœur, d'écourter les prestations Live des artistes Zina Hope et DJ Darvel puis d'annuler celles de Welicia, M&F et DJ Mak Jeff.

La possible déception, pouvant être au demeurant légitime, des artistes locaux n'ayant donc pu que briller par leur absence sur la scène, sera de courte durée car cette déception est aussi celle des organisateurs. " Je déplore ce bouleversement de notre programmation pour tout ce que nos artistes locaux avaient de formidable à offrir au public. Ils ont mon profond et sincère respect, cette plage c'est la leur.

En dépit des débordements, le public était festif, dans un bon esprit, c'est une satisfaction de n'avoir compté aucun blessé et aucun acte de vandalisme.

Là était notre essentiel ", précise le promoteur de " Côte Sauvage Ya Béto ". Car il y avait en effet du Gaz dans l'air avec quelques risques d'explosion et, preuve s'il le fallait de respect, ce même promoteur aura invité au surlendemain de l'inauguration ces artistes locaux à échanger autour d'un verre pour un débriefing constructif et leur témoigner que l'aventure était bel et bien en marche avec un nouveau concert programmé au mois d'août pour ces mêmes artistes lors du lancement du championnat de Beach Soccer sur la plage.

La Côte Sauvage n'aura donc eu de sauvage que le nom quand bien même le très attendu Gaz Mawété, qui aura déclenché maladroitement un premier mouvement de foule en paradant sur un camion pendant la prestation des artistes locaux, la régie engloutie par la foule ayant été obligée de couper le son, avant que l'artiste de Kinshasa ne déclenche un second mouvement de foule lors de son passage sur scène en demandant au public de se rapprocher au plus près de la scène.

Ce qui aura hélas fait sauter le périmètre de sécurité. Ce fut sans conséquence, hormis celle que d'interrompre momentanément son show par deux fois et l'on s'en réjouit pour " Côte Sauvage Ya Béto " qui inaugure de nouveaux lendemains qui chantent. Que Ponton La Belle se réjouisse, elle a enfin une vraie plage qui bouge, facteur de progrès social et culturel ! Rendez-vous en août pour l'acte 2 !