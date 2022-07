Ghana: FMMF - Le festival s'exporte à Accra

Après Abidjan en Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal, le Festival mondial de musiques des femmes d'ici et d'ailleurs (FMMF) poursuit sa traversée de l'Afrique, en mettant le cap, cette fois-ci, sur la capitale ghanéenne, Accra. Le Festival mondial de musiques des femmes d'ici et d'ailleurs-Edition Export/Accra 2022 vise à mettre un coup de projecteur sur ces créatrices qui animent la vie culturelle en Afrique. Dans cet élan, un appel à candidatures est ouvert uniquement aux musiciennes ou groupes de musique féminins de tous les pays du continent africain. Plusieurs documents sont à fournir dans ce processus de candidature, à savoir : la biographie artistique, le press-book actualisé, trois liens vidéo de spectacles live et trois photos en haute définition.

" Les documents sont à envoyer via mail, à l'adresse du festival. La date limite de réception des dossiers de candidature a été fixée au 30 septembre 2022. Les documents envoyés restent la propriété du FMMF, qui s'engage à ne pas les utiliser à des fins commerciales. Seules les candidates retenues seront contactées ", souligne le comité d'organisation du festival. D'ajouter que le FMMF-Edition Export/Accra 2022 se tiendra du 16 au 19 novembre prochain à l'Alliance française d'Accra.

Notons que le FMMF est un organisme à but non lucratif, créé pour produire et faire connaître des artistes musiciennes qui émergent au niveau local, régional, national et international. La rencontre a connu sa première édition en 2012 et elle a pour mission en tant qu'organisme de promouvoir et de favoriser l'expression artistique des femmes dans un contexte de pluralisme culturel.

La sélection des artistes s'effectue par un appel à candidatures, mais aussi sur invitation, dans le but de créer une meilleure combinaison de talents possible et de refléter au mieux la vision du festival.

En choisissant l'organisme de formation reconnu créé en 1957, l'Alliance française d'Accra, les organisateurs visent non seulement à mettre en lumière cet espace qui promeut la langue française, la diversité culturelle et les échanges culturels franco-ghanéens dans un cadre et un environnement multiculturels, mais surtout de favoriser l'échange, le partenariat, le respect et la convivialité entre les différents participants au FMMF-Edition Export/Accra 2022, et plus particulièrement les artistes féminines qui viendront de différents pays du continent.