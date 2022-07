Madagascar: Finances - Société générale Madagasikara , best bank

À l'occasion de la 29e édition de sa remise de prix annuelle aux meilleures banques internationales, le magazine financier Global Finance élit Société Générale Madagasikara meilleure banque à Madagascar pour 2022.

Un tri sélectif. Les critères objectifs de sélection pour cette année sont les banques qui ont répondu avec attention aux besoins de leurs clients dans des environnements difficiles, et ont obtenu de bons résultats tout en jetant les bases de leur réussite future y compris la croissance des actifs, la rentabilité, la portée géographique, les partenariats stratégiques, le développement de nouvelles activités et de produits innovants. Les critères subjectifs portaient sur des opinions d'analystes d'actions, des analystes de notation de crédit, des consultants bancaires et d'autres acteurs impliqués dans le secteur.

Les sélections ont été faites par les rédacteurs de Global Finance à la suite de consultations approfondies avec des cadres financiers d'entreprises, des banquiers et des consultants bancaires, ainsi que des analystes financiers du monde entier.

Le titre de " Best Bank 2022" vient également récompenser l'excellence opérationnelle de la banque, sa capacité d'innovation ainsi que son engagement en matière de RSE,à travers de son réseau de soixante-sept agences réparties dans les vingt-deux régions du pays. Actuellement, Société Générale Madagasikara sert plus de 242 000 clients et s'emploie à leur proposer des produits et services bancaires innovants.

SG connect, une plateforme et application digitale qui permet l'accès à l'information au plus grand nombre et l'exécution de transactions bancaires, est la parfaite illustration des efforts d'investissement porté sur le digital tout en considérant la question de l'inclusion financière des populations malgaches.

Ce prix marque une fois de plus une reconnaissance de l'engagement et de l'expertise de Société Générale Madagasikara. Il illustre également notre capacité d'adaptation en période d'incertitude, les engagements sans faille et les efforts déployés pour répondre aux besoins et attentes des clients.

" Nous innovons avec vous pour construire un avenir durable. La Société Générale Madagasikara, est reconnue meilleure banque à Madagasikara, leader financier dans le soutien des communautés, lauréate de la meilleure banque en Afrique" résume un de ses responsables de communication.