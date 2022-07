Madagascar: High tech - Un salon du Digital et de l'Innovation

Le salon du Digital et de l'Innovation (SDI) a ouvert officiellement ses portes au Novotel Ivandry, hier sous l'égide du responsable de l'agence All com event et de Digital Mada, les principaux organisateurs de l'événement.

Conçu pour permettre aux acteurs du numérique et de la technologie de démontrer leur activité dans le monde de l'high tech, cet évènement vise à exposer l'évolution de la technologie à Madagascar.

Une trentaine d'exposants oeuvrant dans le secteur de la solution innovante, de l'énergie renouvelable, de la sécurité,du contrôle,du suivi, de la gestion et de la formation seront présents durant cette première édition du salon de l'high tech, depuis hier jusqu'à demain 30 juillet. "

Le salon est fait spécialement pour le grand public; l'arrivée des étudiants et des entrepreneurs est attendue pour qu'ils puissent trouver des solutions pour faciliter et améliorer leur façon d'étudier et de travailler ", affirme Tsilavina Alain Raveloalison, organisateur du Salon de l' SDI.

Une opportunité

La vente des billets se fait en ligne et sur place. Le prix d'entrée est à 5.000 Ariary et 2 000 Ar pour les étudiants, à condition qu'ils se munissent de leurs cartes d'étudiants.

" Durant les trois jours d'exposition, quinze conférences sur des différentes thématiques destinées aux opérateurs privés et publics se tiendront. Au programme, il y aura des animations digitales et des lots comme la télévision écran plat , et des téléphones venant des partenaires seront distribués " déclare l'organisateur.

Du côté des exposants, cette première édition est un moment opportun. " De nos jours, le secteur de la digitalisation est inévitable et c'est la raison pour laquelle nous voulons le pousser. De plus, notre activité y est basée. Durant ce salon, nous faisons des promotions sur le côté digital et sur la gestion de paie. La rencontre B to B avec les entreprises que ce soit petit ou grand, ainsi que les projets de développement nous sont avantageux. " plaide Caroline Rahamelson, responsable commerciale de l'entreprise Softwell Madagascar.

Pour les intéressés, il reste encore deux jours avant que cette première édition du salon de la digitalisation et de l'innovation ne se clôture.