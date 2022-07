Afrique: Le CST affirme la solidité des relations politiques et économiques entre le Soudan et l'Egypte

Le Conseil de souveraineté de transition a renouvelé son soutien à l'Égypte dans les forums régionaux et internationaux, soulignant la solidité des relations politiques, économiques et diplomatiques entre les deux pays frères. Cela est venu lorsque de la particiption du ministre des Mines, Mohamed Bashir Abdullah, représentant le Conseil de souveraineté de transition, aux célébrations de l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Khartoum à l'occasion de la fête nationale de son pays, en présence d'un groupe de des membres du corps diplomatique accrédités à Khartoum, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants politiques et exécutifs.

S'adressant à la cérémonie de l'ambassade, le ministre a assuré la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la coopération politique et économique, soulignant que la spécificité de cette relation nécessite de la développer et de la mettre à niveau vers un avenir souhaité selon une vision stratégique, soulignant le soutien du gouvernement et du peuple soudanais pour le développement et la prospérité de la coopération économique entre les deux pays représentés dans le projet Interconnexion électrique, commerce et investissement.

Le représentant du Conseil de souveraineté a exprimé les profonds remerciements et l'appréciation des dirigeants soudanais pour la position de l'Égypte soutenant le Soudan et son peuple au cours de cette période importante de l'histoire du pays, indiquant que les relations entre les deux pays sont soutenues par les piliers de l'histoire, civilisation, géographie, et les liens du sang, langue et religion.

Le ministre a affirmé que le Soudan prend des mesures fermes et sincères vers une transformation démocratique globale qui réalise les aspirations du peuple soudanais et réponde à ses aspirations légitimes au développement et à une vie décente pour les citoyens sans discrimination, en application des slogans du peuple soudanais qui il a soulevé dans sa glorieuse révolution.

Pour sa part, l'ambassadeur égyptien à Khartoum, l'ambassadeur Hossam Issa, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux dirigeants soudanais, déclarant la volonté de son pays d'échanger des expériences et des intérêts économiques, appelant les hommes d'affaires des deux pays à bénéficier des avantages et des ressources naturelles des deux pays frères.