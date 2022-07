Soudan: Commission des droits de l'homme participe à la conférence du Réseau arabe des institutions nationales

Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le Dr Rifaat Mirghani Abbas, a participé aux travaux de la conférence internationale sur "l'intégration des droits de l'homme dans les politiques publiques", organisée par la Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et sa dix-neuvième assemblée en coopération avec le Comité national des droits de l'homme. En République islamique de Mauritanie, du 27 au 28 de juillet courant.

Le Président de la Commission a présenté un document scientifique intitulé "Le rôle des organes internationaux conventionnels et non conventionnels dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques".

Le Réseau arabe a adopté les recommandations contenues dans le document dans le recommandations de la déclaration finale de la conférence.

Il convient de mentionner que la conférence a passé en revue, dans ses séances publiques, les principes des droits de l'homme inclus dans le cadre des principes internationaux pour ce sujet, en soulignant les approches et les outils pour activer ces principes dans le processus de planification et d'évaluation des politiques publiques, leur impact et efficacité.