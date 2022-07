Congo-Kinshasa: Aux festivités de 30 ans de la Jeunesse Chrétienne Combattante/CIFMC - Laurent Batumona appelle la JCC de la diaspora et des provinces à s'enrôler dans l'armée

Invité d'honneur à la célébration de 30 années d'existence de la Jeunesse Chrétienne Combattante du Ministère Chrétien du Combat Spirituel, Laurent Batumona a exprimé sa joie d'inviter cette jeunesse venue de quatre coins du monde à s'enrôler dans l'armée congolaise. "Nous savons que la jeunesse c'est l'avenir de demain pour notre pays. Aujourd'hui, la RDC est en guerre, elle est agressée depuis 1997 par le Rwanda". Beaucoup d'enfants dans l'Est sont nés et grandissent en guerre ; ce qui n'est pas normal, a-t-il déploré. C'est pourquoi, je demande à la JCC de soutenir la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ramener la paix. "Soyons tous derrière lui pour gagner la guerre parce que à lui seul il ne saura pas." Il renchérit : "Nous tous les enfants de Papa et Maman Olangi nous allons gagner cette guerre par la prière. Je me réjouis de 30 ans de la JCC ; et nous demandons aux jeunes de la diaspora et des provinces plus de 18 ans de s'enrôler pour servir sous le drapeau et chasser les soldats du petit pays comme le Rwanda sur notre sol qui a plus de 80 millions d'habitants."

Sécuriser ce beau pays, la RDC ; la défendre dans toute sa grandeur, exprimer la volonté d'équiper les Fardc pour qu'elles occupent sa place d'une armée phare en Afrique, c'est un devoir citoyen que l'Honorable Laurent Batumona est en train d'accomplir de jour en jour. Cette obligation, il la partage au quotidien avec les jeunes garçons et filles et aussi les congolais capables de servir sous le drapeau. La campagne des croisades patriotique et politique est une demande urgente et exigeante qui repose sur la nécessité de défendre le territoire national.

Il mobilise les ressources humaines pour les Fardc. Il a invité la Jeunesse Chrétienne Combattante, lors de la célébration de trente années d'existence à faire preuve de sens de l'amour du pays à s'enrôler dans l'armée congolaise.

Il a rendu des hommages émouvants aux héros de la foi Papa Olangi et à Maman Olangi. Leur vision était venue de Dieu, c'est pourquoi ce puissant ministère existera toujours. S'appuyant sur les Actes des apôtres : "Ce qui ne vient pas de Dieu ne dure pas. Mais qui vient de Dieu demeure à jamais. Papa et Maman Olangi qui nous ont quitté mais le puissant ministère existera toujours".

Il a aussi, à cette occasion, apporter le message de soutien du MSC aux Fardc et au Président de la République, commandant suprême des Fardc pour les efforts inlassables consentis au prix de sang pour défendre la RDC, victime des guerres d'agression récurrentes avec tous les cortèges des malheurs afin que la paix revienne dans l'Est de la RDC.

Devant un auditoire de plus ou moins 15 mille personnes, y compris les jeunes qui sont de tous les coins du monde, l'on pouvait lire, cependant, la joie de la jeunesse chrétienne combattante d'adhérer à cet appel qui a été manifeste. En marge de cette célébration, Kethia Lubuya a dit ceci :

" Si le politicien peut nous visiter pour apporter un message afin de soutenir les militaires qui défendent notre territoire national contre les rwandais qui utilisent le M23 pour nous tuer, violer, nous massacrer, cela signifie que si nous partons dans le service militaire en grand nombre, nous allons gagner la guerre par la foi et avec des prières".