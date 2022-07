Congo-Kinshasa: Cagnotte à hauteur de US$ 300 milliards visée/Blocs pétroliers et gaziers au pays - Félix Tshisekedi lance officiellement les appels d'offres

Pays solution, la République Démocratique du Congo (RDC) est désormais engagée dans une phase de réécriture de son histoire économique. En effet, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement lancé, hier, jeudi 28 juillet 2022, les appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, disséminés à travers l'étendue du territoire national. D'après les experts en la matière, la cagnotte visée dans cette démarche s'élève à hauteur de 300 milliards de dollars américains. Ce qui va inexorablement soutenir les efforts de développement que déploient sans relâche les autorités du pays, a laissé entendre le Chef de l'Etat, lors de la cérémonie du lancement qui s'est déroulée à l'espace Kemesha, dans la commune de la Gombe, en présence du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de Présidents de deux Chambres du Parlement, du Doyen du corps diplomatique, de délégués des entreprises pétrolières et de plusieurs entrepreneurs venus aux nouvelles. Didier Budimbu, Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, était le maitre de céans. Ce dernier a précisé, dans son allocution, que la validité de ces appels d'offres est de 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 mois pour les blocs gaziers.

Il est important de noter que le lancement de ces appels d'offres est conforme à la Loi n°15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du Décret n°16/010 du 19 avril 2016 portant Règlement d'hydrocarbures, respectivement en leurs articles 35 et 47, d'une part, et 66 à 82, d'autre part, qui stipulent que la République Démocratique du Congo, à travers le ministre ayant ce secteur dans ses attributions, a le plein pouvoir d'attribuer les droits d'hydrocarbures pour notamment, se doter des moyens pouvant permettre la mise en œuvre de projets de développement. Dans son allocution du jour, le Président Félix Tshisekedi, mieux outillé que quiconque, a rassuré que l'exploitation du pétrole et du gaz dans les blocs sélectionnés n'aura aucun effet secondaire sur l'environnement.

Il a réaffirmé sa détermination à maintenir sur la RDC la casquette de pays solution face aux défis climatiques à l'échelle mondiale. "Nous ne devrions plus nous contenter de vanter le potentiel de nos ressources, mais les exploiter tout en tenant compte de leur implication sur l'environnement. (... ), je rassure les partenaires internationaux sur la détermination de mon gouvernement à mener les travaux d'exploitation et d'exploration en utilisant des outils qui protègent l'environnement, les écosystèmes et l'équilibre écologique.

Tous les travaux sur l'impact négatif sur l'environnement seront exécutés avec une étude exhaustive sur l'environnement en vue de minimiser les impacts. Ces études seront examinées et approuvées par le ministère de l'environnement ", a-t-il expliqué. Pour lui, le moment était venu pour emboiter le pas aux pays producteurs du pétrole tant au niveau mondial qu'en Afrique.

"L'exploitation de nos ressources pétrolières devrait nous permettre de soutenir nos efforts de développement. (... ), il était donc temps que nous nous ressaisissions pour faire comme d'autres pays - dont nos voisins - dans la production pétrolière, tout en respectant les normes environnementales en vigueur", a-t-il indiqué, peu avant de dévoiler son ambition de doter la République Démocratique du Congo des raffineries aux fins de marquer un tournant sur le plan énergétique. Avant la visite des stands par Félix Tshisekedi, Didier Budimbu a signé les avis à manifestation d'intérêt. Voici les détails sur tous ces blocs.

A. 27 blocs Pétroliers

I. Pour le Bassin côtier (3 Blocs)

1. Bloc Yema II : Est situé dans le Territoire de Muanda, district de Bas-fleuve, province du Kongo-Central ;

2. Bloc Nganzi : S'étend dans les territoires de Lukula et de Tshela, district de Bas-fleuve, province du Kongo Central, à l'ouest de la RDC ;

3. Bloc Matamba-Makanzi II : est situé dans le Territoire de Muanda, district de Bas fleuve, province du Kongo Central.

Pour la Cuvette centrale (9 Blocs)

1. Bloc 4: s'étend sur les territoires de Bolomba et Basankusu dans la Province de l'Equateur et sur les territoires de Boende et Befale dans la Province de la Tshuapa.

2. Bloc 4B : s'étend dans les territoires de Befale, Boende, Djolu dans la Province de la Tshuapa ; Bongandanga, Bokungu, Ikela dans la Province de la Mongala; Yahuma dans la Province de la Tshopo.

3. Bloc 6 : s'étend sur les territoires de Banalia, Bafwasende, Isangi, Ubundu, Opala dans la Province de la Tshopo.

4. Bloc 18: s'étend dans les territoires de Kole, Lodja, Lusambo, Lomela (Province de Sankuru); Mweka, Dekese (Province du Kasaï) Demba et Dimbelenge (Province du Kasaï-Central).

5. Bloc 21: s'étend dans les territoires de Kasongo, Kibombo, Kabambare (Province du Maniema), Katako-Kombe et Lubefu (Province du Sankuru).

6. Bloc 22: situé dans les territoires de Lukolela (Province de l'Equateur), Yumbi, Bolobo et Mushie (Province de Mai-Ndombe).

7. Bloc 25: situé dans la ville Province de Kinshasa et à la banlieue de la ville de Kinshasa.

8. Bloc Moero: s'étend sur les territoires de Kasenga, Pweto (Province de Haut Katanga), Moba et Manono (Province de Tanganyika).

9. Bloc Upemba: situé à cheval entre les Provinces de Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika.

Pour le Graben Tanganyika (11 Blocs)

1. Bloc Kibanga Kisoshi: est situé dans le territoire de Fizi dans la Province du Sud-Kivu

2. Bloc Kalemie: est situé dans le territoire de Kalemie, province Province de Tanganyika ;

3. Bloc Kituku Moliro: est situé au sud du territoire de Moba, province de Tanganyika

4. Bloc Mulula Lubanga: est situé dans le territoire de Kalemie, Province de Tanganyika ;

5. Bloc Uvira: est situé entre les territoires d'Uvira et Fizi dans la Province du Sud Kivu;

6. Bloc Baraka: est situé dans le territoire de Fizi dans la province du Sud-Kivu;

7. Bloc Kakelwa-Kabobo: est situé entre les territoires de Fizi et de Kalemie dans la Province du Tanganyika;

8. Bloc Kabimba: est situé dans le territoire de Kalemie dans la province du Tanganyika;

9. Bloc Kibi-Fatuma: est situé entre les territoires de Moba et de Kalemie dans la province du Tanganyika;

10. Bloc Mpala: est situé dans le territoire de Moba dans la province du Tanganyika;

11. Bloc Moba: est situé dans le territoire de Moba dans la province du Tanganyika.

Pour le Graben Albertine (4 Blocs)

1. Bloc 1: est situé dans les territoires de Mahagi et de Djugu dans la province d'Ituri.

2. Bloc II: est situé dans les territoires d'Irumu et de Djugu dans la Province d'Ituri.

3. Bloc IV: est situé dans les territoires de Beni, Oicha, Butembo et Lubero dans la Province du Nord-Kivu.

4. Bloc V: est situé dans les territoires de Lubero et Rutshuru dans la Province du Nord-Kivu.

B. Blocs Gaziers (3 Blocs)

3 Blocs Gaziers sont sur le lac Kivu:

1. Bloc Makelele

2. Bloc Idjwi

3. Bloc Lwandjofu