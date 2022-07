Sénégal: Menace d'atteintes à l'intégrité physique du correspondant de Rfm dans la banlieue - La section SYNPICS GFM condamne et met en garde Ahmeth Aïdara

La section SYNPICS du Groupe Futurs Médias (GFM) condamne les menaces du maire de Guédiawaye et sa garde rapproché contre le correspondant du groupe de presse dans cette ville de la Banlieue.

"En marge d'une activité organisée par la mairie de Guédiawaye mercredi, Ahmeth Aïdara, maire de cette ville a proféré des menaces à l'encontre d'Oumar Mbow, journaliste correspondant de la RFM dans cette partie de la banlieue de Dakar. Il promet de lui " régler son compte si leurs chemins se croisent ". Le Sieur Aïdara reprocherait au journaliste d'avoir relayé en début de campagne électorale, de manière professionnelle, un incident qui s'est passé entre sa caravane et celle du maire de Wakhinane Nimzate.

La section SYNPICS du Groupe Futurs Médias, estime que cette attitude qui consiste à tenter de jeter en pâture le jeune confrère est proprement indigne de l'Autorité qu'incarne aujourd'hui Ameth Aïdara, édile d'une grande et lui-même ancien homme des médias. Nous tenons le maire de Guédiawaye pour responsable de tout ce qui pourrait arriver au journaliste Mbow ainsi que tout autre reporter ciblé par le maire de Guédiawaye et sa garde rapproché dont un s'est distingué par l'insulte et les menaces à l'endroit du confrère.

Nous restons attachés aux valeurs de paix, de solidarité, et de liberté, et nous condamnons la violence sous toutes ses formes", lit-on dans un communiqué du SYNPICS GFM qui n'exclut pas de réserver une suite judiciaire à cette affaire. "Une saisine de l'autorité judiciaire n'est pas à exclure contre ces tentatives de circonscrire la Liberté de Presse, constitutives par ailleurs d'une atteinte à l'intégrité morale d'un jeune journaliste", conclut le document de la section GFM du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS).