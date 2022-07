Burkina Faso: Lutte contre les trafics illicites - La Brigade de Recherche et d'Intervention saisit une importante quantité de cyanure et de perfuseurs

D'après le document, ces saisies qui ont eu lieu le vendredi 22 juillet 2022 sont estimées respectivement aux valeurs de 16 500 000 francs CFA et 10 000 000 de francs CFA, soit une valeur totale estimée à 26 500 000 francs CFA.

Ces saisies ont permis d'éviter le déversement illégal des produits ci-dessus cités sur le territoire national et contribuent non seulement à protéger l'environnement mais aussi et surtout la santé humaine.

Le Directeur Général des Douanes a invité les opérateurs économiques au respect des règles qui régissent l'importation des produits dans notre pays, et d'autre part, et encouragé les populations à accompagner les services des douanes dans l'exécution de leur mission de lutte contre la fraude et les trafics illicites.

Il a également exhorté es populations à dénoncer tout cas suspect de trafic illicite auprès des services des douanes.