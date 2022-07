Burkina Faso: PEXEN (Prix Excellence de l'Education) 2022 - Les lauréats de la cuvée 2022 célébrés

C'est une première dans la célébration de l'excellence scolaire au plan national que des enseignants soient distingués et primés.

En effet, en plus des élèves qui se sont hissés aux différents examens scolaires comme les meilleurs, ils sont 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire des treize régions du Burkina à avoir foulé le tapis rouge de la salle de Banquet de Ouaga2000. Et c'est parmi ces combattants de l'ignorance que les deux(2) supers enseignants ont été récompensés du " Prix du Président du Faso " par le Premier Ministre.

Madame Simone SILGA née SAWADOGO, professeur des écoles à Tenkodogo et Monsieur Moussa SORE, professeur des lycées et collèges dans le Kourweogo à Boussé, les deux supers enseignants sont donc repartis, avec chacun, une villa de type F3, en plus de 10 tonnes de ciment et 100.000 francs, un ordinateur et les vives félicitations du Chef du gouvernement.

Les autres lauréats ont eu droit à des motos, des ordinateurs, des bourses, des comptes bancaires approvisionnés et du cash.Un forage positif pour les écoles de lauréats qui n'en ont pas.

Cette façon de célébrer les acteurs de l'éducation s'inscrit dans la volonté des autorités de susciter un intérêt accru pour l'excellence dans le métier d'éducateur et partant, de valoriser véritablement le capital humain:"le prix de l'excellence est une invite à persévérer dans la quête du savoir. Vous êtes désormais les flambeaux de ce pays, et vous devez être un modèle pour semer des graines de performance, de la culture autour de vous et au sein de la Nation", a indiqué le Premier Ministre.

Très émus, nos deux supers enseignants se sont exprimés :"Suis très contente, je ne pensais pas que ma petite personne pouvait avoir une telle récompense...Je suis une enseignante qui met tout son engagement au service des enfants... " , a dit la super enseignante. Pour monsieur Soré qui vit la passion des sciences physiques et chimiques "c'est un travail de longue haleine, je suis très satisfait et je remercie les autorités".

Quant à l'élève Jean Noël Balgoulga du PMK,il n'a pas pu cacher lui aussi son émotion : " suis très heureux, et c'était mon ambition d'être parmi les meilleurs ",s'est-il réjoui.

Se félicitant de la performance de tous ces acteurs primés, le Ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Lionel BILGO a lancé à nos étoiles: "chers lauréats vous êtes le travail, la résistance, la persévérance, l'excellence, la clarté et tout ce qui brille à nos yeux et vous êtes l'exemple de tout un pays"·