Burkina Faso: La CEDEAO demande d'actualiser le chronogramme de la transition

Le Président de la République de Guinée Bissau, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernements de la Cedeao, Umaro Sissoco Embalo a effectué une mission au Burkina Faso les 24 et 25 juillet 2022. Selon un communiqué de presse, l'objectif de cette mission était d'apporter le soutien de la Cedeao au Burkina Faso pour une transition apaisée et réussie.

La mission comprenait Mahamadou Issoufou, ancien Président de la République du Niger et médiateur de la Cedeao au Burkina Faso, Suzi Carla Barboza, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Dr. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la Cedeao et Tièna Coulibaly, Représentant résident de la Cedeao au Burkina Faso.

Au cours de son audience avec le Président de la Transition, le Président en exercice l'a remercié pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui et à sa délégation. Ensuite, Il a rappelé les décisions du Sommet du 3 juillet 2022, notamment la levée des sanctions économiques et financières prises lors du Sommet extraordinaire du 25 mars 2022 et la fixation de la durée de la Transition à 24 mois à compter du 1er juillet 2022. La mission a encouragé les Autorités de la Transition à actualiser le chronogramme pour qu'il s'inscrive dans le délai convenu de la Transition ainsi qu'à mettre rapidement en place le mécanisme conjoint (Burkina Faso-Cedeao) de suivi et d'évaluation afin de faciliter le suivi effectif du processus de la Transition.

Lors de la rencontre avec les membres du corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers, la mission les a encouragé à redoubler leurs appuis pour permettre aux Autorités de la Transition de répondre avec succès aux défis sécuritaire et humanitaire qui continuent de menacer la paix et la stabilité au Burkina Faso et au-delà. 8. La Mission a eu une rencontre avec le Gouvernement du Burkina Faso conduit par son Premier Ministre, Albert Oouedraogo. Étaient aussi présents, des représentants de l'Assemblée législative de Transition (Alt) ainsi que le Président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Les discussions ont porté sur le compromis dynamique qui s'est matérialisé par la fixation du délai de la transition sur 24 mois à compter du 1er juillet 2022 et la nécessité d'acter le Mécanisme de suivi et d'évaluation (Mse) de la Transition autour des indicateurs relatifs à la sécurité, au retour des services de l'État dans les zones occupées ainsi que le retour des déplacés. Pour le Premier Ministre, des progrès au niveau des trois points vont créer des conditions favorables pour la tenue des élections. Le Premier Ministre a également plaidé pour la levée de la suspension du Burkina Faso des instances de la Cedeao. Le Président de la Ceni a indiqué que la Ceni a commencé les préparatifs pour la tenue effective des élections dans le délai convenu de la Transition.

Sur la composition du mécanisme conjoint de suivi-évaluation de la Transition, les deux parties ont convenu de reverser les propositions aux experts et se sont engagées à organiser dans les meilleurs délais une réunion des experts sur les différents aspects relatifs à ce comité. 13.La Mission a remercié le Président de la Transition et l'ensemble des Autorités de la Transition pour leur disponibilité à poursuivre le dialogue avec la Cedeao et pour l'accueil fraternel, la sincérité des discussions ainsi que l'environnement convivial de travail.