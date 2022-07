Algérie: Célébrations du 60e anniversaire de l'Indépendance - Les Journées de la poésie du Melhoun s'ouvrent à Alger

Alger — Les Journées de la poésie du Melhoun Chaâbi et Hawzi ont été ouvertes, jeudi soir à Alger, animées par plusieurs poètes et interprètes sublimant la patrie, à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Prévues jusqu'au 30 juillet au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), les Journées de la poésie du Melhoun Chaâbi et Hawzi, organisées par l'Agence algérienne pour le Rayonnement culturel (AARC), ont été placées sous le slogan, "60 poésies pour La Patrie".

Dans un message lu en son nom par son nom par son conseiller Smail Yabrir, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a rappelé que "Le Melhoun a consigné dans la mémoire collective du peuple algérien la résilience et la détermination de celui-ci à en découdre avec le colonialisme français et contribué à l'écriture de la glorieuse histoire de l'Algérie".

Les prestations ont été précédées par la projection d'un documentaire intitulé "La poésie du Melhoun, Mémoire d'une Nation", annoncé par les voix mélodieuses des regrettés Boudjemaa El Ankis (1927-2015) et Khelifi Ahmed (1921-2012), interprétant respectivement, "Men baâd ezziyar, djana el intissar" et "Ekteb ya tarikh".

Dans de belles déclamations poétiques, aux contenus glorifiant la révolution armée contre l'occupant français et sublimant l'amour de la Patrie, les poètes Abdelkader Larabi de Mostaganem et Kamel Cherchar d'Alger ont alterné les prestations chantées dans des tons narratifs aux décasyllabes embellies de rimes parfaites.

Soutenus par l'Orchestre de musique Chaâbie de l'AARC, dirigé d'une main de maître par Djamel Taâlbi, les interprètes, Taleb Abdelhamid Bendiab de Tlemcen, Nadjib Bounour de Blida, Karim Aouidad et la grande Nardjes, ont rendus des prestations pleines, dans les genres, Andalous, chaâbi et hawzi, respectivement.

Les Journées de la poésie du Melhoun Chaâbi et Hawzi se poursuivent, avec au programme de vendredi, une pléiade de poètes et d'interprètes, dont la plus attendue, Hasna Hini.(APS)