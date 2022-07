Congo-Brazzaville: Plateforme Liziba - L'outil Trade Map bientôt disponible

En vue de croître sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs de la plateforme Liziba, la Chambre de commerce de Pointe-Noire va y intégrer le Trade Map, outil d'accès aux statistiques développé par le Centre du commerce international. Le lancement officiel de cet embarquement aura lieu le 12 août prochain dans la salle de ladite Chambre.

La cérémonie se tiendra en présentiel et en distanciel (en ligne) sur inscription. Elle sera une occasion de présenter le Trade Map ainsi que ses applications et d'initier les usagers à son exploitation. Très important pour tout investisseur, cet outil développé par le Centre de commerce international permet à ses usagers d'accéder aux statistiques du commerce international donc de s'informer, entre autres, sur les importations et exportations, les produits, d'identifier les fournisseurs, d'évaluer les échanges entre pays.

En l'intégrant, la Chambre de commerce accroît sa capacité à répondre aux besoins des usagers de Liziba, plateforme qu'elle a mise en œuvre dans le cadre de la 2e composante de la 2e phase du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales financé par l'Union européenne. Liziba met à disposition les informations entrepreneuriales du Congo avec des détails sur les potentiels économiques, la règlementation et autres. Ses usagers auront donc bientôt la possilité d'accéder aux statistiques du commerce international, nécessaires pour le choix et l'orientation des investissements.

Notons que la présentation de l'outil Trade map sera faite par une équipe du Centre du commerce international.