Madagascar - Guinée - Échanges d'expériences en matière de Garantie Partielle de Portefeuille

Madagascar, à travers SOLIDIS, est reconnue comme étant le pionnier en Afrique de la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP), développée avec la Banque mondiale et l'État malgache depuis 2014.

Ce fonds de garantie créé par des entrepreneurs depuis 14 ans, devient actuellement un acteur incontournable de l'inclusion financière à Madagascar, grâce surtout à la gestion réussie du fonds GPP. Il rayonne même en Afrique dans la promotion de ce mécanisme de garantie de portefeuille. À titre d'illustration, SOLIDIS a apporté son soutien à la SOFIGIB (Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina). Convaincue par l'effet de levier positif apporté par SOLIDIS auprès des Burkinabé, la Guinée, pour sa part, veut également acquérir des expériences de Madagascar en matière de gestion de cette Garantie Partielle de Portefeuille. Raison pour laquelle une délégation conduite par Aboubacar Bangoura, le directeur général du FGPME (Fonds de Garantie de crédits aux Petites et Moyennes Entreprises) de Guinée était en mission d'études, deux semaines durant, à Madagascar.

Acteur majeur de l'économie.

Cette entité se charge de la gestion du programme de Garantie Partielle de Portefeuille dans son pays. Cette délégation guinéenne a ainsi bénéficié des échanges d'expériences en la matière, dans le cadre de sa mission en terre malgache, plus précisément, avec les techniciens de SOLIDIS. Il faut savoir que le Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises de la Guinée, existe depuis 1968. Ce Fonds constitue un acteur majeur de l'économie guinéenne en partageant les risques avec les banques locales au travers de ses cautions financières, émises au titre de garanties complémentaires des crédits que celles-ci accordent aux PME locales. Ce FGPME facilite ainsi l'accès de ces PME guinéennes aux financements bancaires. C'est un des leviers contribuant au développement économique d'un pays.

Plus de 16 000 entrepreneurs soutenus.

Ces échanges d'expériences entre les confrères africains ont permis à SOLIDIS de renforcer sa notoriété dans son domaine d'intervention tout en contribuant au rayonnement panafricain de Madagascar. Il est à rappeler que ce Fonds de garantie malgache qui a pu apporter son appui à ses homologues burkinabé et guinéen, dispose d'une offre en matière de garantie financière qui se décline sous quatre formes. Il s'agit notamment de la Garantie par Signature Individuelle (GSI), de la Caution Directe (DC), de la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) et de la Garantie Immobilière (GCI). Ces trois premières offres sont destinées aux Petites et Moyennes Entreprises tandis que la dernière et non la moindre est réservée aux particuliers pour la concrétisation de leurs projets immobiliers. Depuis la création de SOLIDIS à Madagascar, plus de 16 000 entrepreneurs opérant dans différents secteurs d'activités sont soutenus grâce à la facilitation de leur accès aux financements bancaires, a-t-on conclu.