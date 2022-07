Madagascar: Le cri d'alarme lancé par les écologistes

" A partir du jeudi 29 juillet, l'humanité a épuisé autant de ressources naturelles que ce que la Terre est capable de produire en une année ". La déclaration publiée dans tous les organes de presse fait froid dans le dos et doit mettre les dirigeants de tous les pays devant leur responsabilité. C'est une fuite en avant qui a lieu depuis plusieurs années et qui a été soulignée lors des différents COP organisés tous les deux ans. Les résolutions prises lors de ces sommets qui réunissent tous les grands de ce monde restent lettre morte et s'apparentent à des vœux pieux qui, s'ils ne sont pas suivis d'effet, vont mener notre humanité à sa perte.

Le cri d'alarme lancé par les écologistes

" Le jour du dépassement écologique " est signalé chaque année et l'on constate qu'il arrive de plus en plus tôt. Concrètement, depuis hier , il faudrait l'équivalent de 1,75 planètes terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale en 2022 L'ONG WWF précise que les humains ont pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, construit et cultivé sur plus de terre que ce que la nature ne peut produire en un an. Les émissions de gaz à effet de serre par la combustion d'énergies fossiles auront été plus importantes que ce que les océans et les forêts peuvent absorber. Les hommes vivent à crédit depuis hier.

Ce sont les grandes nations industrialisées qui sont majoritairement responsables de ce dépassement car elles sont préoccupées par leur croissance économique. Les scientifiques précisent qu'elles exercent une telle pression sur les écosystèmes des autres pays que la bio capacité de ces derniers s'épuise très vite. Les écologistes avertissent du danger qui plane et demandent que la tendance soit inversée. Les différentes COP ont permis d'élaborer des solutions pour éviter le désastre écologique qui est en train d'arriver. La prise de conscience des dirigeants de la planète ne s'est pas encore faite.