Maroc: La généralisation de l'AMO permettra la refonte du système de santé

Colloque international sur la protection sociale à Skhirat

Les intervenants à un panel tenu, mercredi à Skhirat en marge du colloque international sur la protection sociale, ont affirmé que la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) permettra de répondre au besoin de refonte du système de santé national.

Ce panel, initié sous le thème "la généralisation de l'AMO, gage de solidarité sociale", a été l'occasion pour le président de l'Institut marocain de l'intelligence stratégique, Abdelmalek El Alaoui, de souligner que grâce au leadership de S.M le Roi Mohammed VI, le projet de la généralisation de la protection sociale est aujourd'hui une réalité. Ce projet, qui constitue une réforme systémique de long terme, changera le modèle de la société à tous les niveaux, a-t-il noté, estimant qu'il a besoin de trois conditions principales, la cristallisation, le catapultage, et la cohérence.

Pour sa part, le président du comité technique de vaccination, professeur Moulay Tahar Alaoui est revenu sur la réussite de l'expérience marocaine dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, ajoutant que le Royaume dispose de capacités énormes en matière de gestion et peut développer davantage ces capacités pour réussir le projet de la généralisation de la protection sociale. Il a aussi indiqué que la crise du Covid-19 a permis de prendre conscience de l'importance de l'assurance maladie pour tous les Marocains, ce qui a été traduit par la vision royale à travers le projet de la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains.

De son côté, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Professeur Mohammadine Boubekri a affirmé que le chantier de l'assurance maladie se trouve au cœur de l'ambitieuse politique de la protection sociale, venue répondre au besoin de refonte du système de santé pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

M. Boubekri a, en outre, fait part de l'engagement et la mobilisation de l'Ordre des médecins pour la réussite de ce chantier, dont les grandes orientations de réforme concernent une nouvelle gouvernance pour renforcer les mécanismes de gestion ainsi qu'une planification territoriale de l'offre sanitaire.

Le président de la Fédération marocaine de l'industrie et l'innovation pharmaceutiques, Mohamed El Bouhmadi a, quant à lui, indiqué que la Fédération appuie l'effort des pouvoirs publics pour mettre en place ce chantier.

Et de noter que la crise du Covid-19 a révélé l'importance de la stratégie de l'industrie pharmaceutique et surtout la fabrication locale. Durant la période de crise, les industries pharmaceutiques ont démontré leur agilité en répondant quantitativement et qualitativement aux besoins de la population marocaine, a rappelé M. El Bouhmadi.

Par ailleurs, le senior économistes en santé à la Banque mondiale, Jorge Coarasa, a jugé que la généralisation de l'assurance maladie est une étape importante pour chaque société dans la construction de sa sécurité sociale, estimant qu'il faudrait aussi prendre en compte les paradigmes financiers et la nécessité d'investir dans les industries des médicaments.

Principales recommandations

Voici les principales recommandations les plus saillantes tirées des travaux du colloque international sur la protection sociale, tenu les 26 et 27 juillet à Skhirat, à l'initiative de l'Association des membres de l'inspection générale des finances (AMIF) et du ministère de l'Economie et des finances:

Généralisation des allocations familiales pour la protection contre les risques de l'enfance:

- Mener des études d'impact pour l'amélioration des services existants;

- Veiller sur la cohérence d'ensemble avec les autres branches de la réforme de la protection sociale, telles que la généralisation du préscolaire, de l'offre d'écoles communautaires, le renforcement de la santé scolaire et le programme de soutien aux élèves en grande difficulté;

- Anticiper les conditions de réussite des réformes via le renforcement du lien entre la scolarité et le registre de population, le ciblage à l'aide d'un scoring basé sur le revenu, la proximité, le genre et l'engagement civique;

- Développer des concepts qui vont au-delà d'un ciblage des individus, tels que la famille solidaire et la famille d'accueil, qui peuvent servir comme unité de ciblage;

- Adopter une approche holistique pour l'appui familial en intégrant aussi bien la phase prénatale que la petite enfance (sensibilisation à la nutrition, à l'hygiène et à la vaccination);

- Exploiter les apports des nouvelles technologies pour le déploiement du chantier (Intelligence Artificielle et Big Data);

Généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

- Accorder plus d'attention à la prévention et la promotion de la santé;

- Elargir et mettre à jour annuellement le panier des soins et développer une offre médicale performante et équilibrée au niveau territorial;

-Développer des mesures d'attractivité, de motivation et de fidélisation des ressources humaines médicales;

-Revoir le système de tarification nationale des médicaments et des prestations médicales;

- Respecter le schéma médical de traitement.

Généralisation de la retraite pour une équité intergénérationnelle

- Exploiter les leviers relatifs, en particulier, au renforcement du contrôle et à l'élargissement de l'assiette à travers l'inclusion économique du secteur informel.

- Mettre en place des dispositifs de gouvernance et de pilotage adaptés aux réformes.

Accompagnement de la protection sociale

- Mobiliser l'administration pour accompagner le chantier de la protection sociale à travers:

- Le levier de la numérisation

- Le renforcement des compétences et des ressources humaines de l'administration dans le domaine du digital afin d'assurer un service public de qualité et d'optimiser les coûts liés à la protection sociale pour le citoyen et pour l'Etat.