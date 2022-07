Sénégal: Sédhiou / La caravane de Yewwi déferle avec des échauffourées sur son passage - Sonko demande des sanctions pour contraindre Macky Sall à négocier son départ

L'effervescence était celle des grands jours hier, jeudi 28 juillet, à Sédhiou à la venue du leader de l'inter coalition Yewwi Askan wi-Wallu Sénégal. Ousmane Sonko a porté un regard très critique sur la gouvernance de Macky Sall.

Il demande aux populations de le sanctionner à l'issue des élections législatives à même de le contraindre à renoncer au troisième mandat et négocier son départ avec l'opposition. Toutefois, des scènes de violence ont émaillé son passage à Diana Malari et à Koussy.

La caravane d'Ousmane Sonko a déferlé hier, jeudi, en milieu d'après-midi dans les principales artères de la ville de Sédhiou en provenance de Kolda. Dispositif de sécurité renforcé, logistiques roulantes surmontées de hauts parleurs, pancartes et T-shirts bien visibles, l'inter-coalition Yewwi Askan wi-Wallu a mobilisé et sensibilisé en faveur de sa liste. Du haut de son véhicule, Ousmane Sonko a fait l'éloge de leur vision politique : " nous avons un programme bien solide qui va assouvir la demande des Sénégalais. Il faut montrer à Macky Sall que la flagornerie est finie. Lui et ses hommes ont volé l'argent de ce pays, l'argent qui doit servir à construire les routes, les ponts, les hôpitaux, les écoles, les universités, l'emploi des jeunes. Ils n'ont aucune vision ".

Il soutient que Macky Sall et son gouvernement n'ont pas réalisé les investissements attendus à Sédhiou qui reste sous le seuil de la pauvreté : " A la suite du dernier classement, Sédhiou est désignée dernière région et c'est donc la région la plus pauvre du Sénégal car l'indice de développement y est très faible et ne se mesure pas par des routes et des stades " dit-il. Ousmane Sonko a aussi fait observer que les candidats de Benno Bokk Yakaar de Sédhiou céderont leur fauteuil à ceux qui ne feront pas le poids à l'Assemblée nationale. "Savez-vous que les candidats de façade présentés par Benno Bokk Yakaar ne vont jamais laisser leur portefeuille de ministre ou de président de conseil départemental pour la députation, ils céderont leur place à des gens qui ne feront pas le poids à l'Assemblée ".

Il déclare qu'avec la cohabitation au parlement, le président Sall sera contraint à négocier son départ : " c'est une chance et une opportunité que de battre Macky Sall afin de le contraindre à renoncer au troisième mandat et ainsi il va négocier son départ avec l'opposition ". Enfin, Ousmane Sonko demande aux jeunes d'aller retirer massivement leur carte : " je demande aux jeunes d'aller retirer leur carte et voter massivement Yewwi car la jeunesse constitue 65% de l'électorat sénégalais ".

Quelques incidents ont toutefois émaillé son passage dans la région. Des échauffourées à Diana Malari avec des militants de Benno Bokk Yakaar et un caméraman fracturé à la jambe après une chute du haut de la cabine d'un Pick-up au centre- ville. Le cortège s'était ensuite ébranlé en direction de Bounkiling, sur le passage et à hauteur de Koussy où se tenait un meeting de Benno Bokk Yakaar, des échauffourées se sont soldées par deux blessés du côté des militants de la mouvance présidentielle, a-t-on appris de sources locales.