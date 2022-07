Ile Maurice: Le Dr Caussy sur "Les derniers pas de l'Homme moderne"

C'est hier, au Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC), à Bell-Village, qu'a été lancé le livre du Dr Ramesh Caussy, intitulé Yuga : Les derniers pas de l'Homme moderne. La cérémonie s'est tenue en présence de Jayantee Naugah, chairperson du Rajiv Gandhi Science Centre Trust Fund, et de la vice-Première ministre et ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun. Le lancement du livre a été suivi d'un séminaire par l'auteur. Ces événements font partie d'une série d'activités proposée par le RGSC dans le cadre de l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable 2022.

Ramesh Caussy est actuellement de passage dans l'île. Il est plus connu comme étant l'inventeur de produits technologiques, notamment de Diya One, le robot antipollution et bien-être, qui s'est fait remarquer aux États-Unis lors du Global Wellness Summit 2017. Ramesh Caussy est également chevalier de la Légion d'honneur. Il est actuellement le directeur exécutif du développement durable et d'innovation pour un grand groupe international. La ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun a fait ressortir que le Dr Caussy est un personnage connu dans le monde scientifique et qu'un "des meilleurs moyens pour encourager les sciences auprès des jeunes et de leur permettre d'écouter et de s'inspirer des idées innovantes de scientifiques reconnus, même si elles sont controversées".

Yuga : Les derniers pas de l'Homme moderne, écrit en forme d'essai, veut attirer l'attention du lecteur sur le fait que "nous sommes entrés dans un nouveau Yuga, un terme ancien qui signifie la période de cristallisation du Nouveau Monde qui se construit à mesure qu'un autre se change, une transition qui verra la fin de l'Homo sapiens, des Hommes que nous sommes", peut-on lire en quatrième de couverture du livre.

Dans son allocution, le Dr Caussy a souligné que nous devons prendre à cœur les changements qui guettent notre planète. "Si on ne bouge pas, d'ici trois ans les dégâts vont être irréversibles. Ce livre est pour faire comprendre aux gens où nous en sommes, mais pas simplement avec une casquette de scientifique, j'ai voulu qu'il soit accessible à la majorité avec un format innovant incluant des données et des illustrations", fait ressortir Ramesh Caussy. Yuga : Les derniers pas de l'Homme moderne suscite la réflexion, mais offre aussi des réponses aux questions que l'Homme contemporain peut se poser. Le livre est disponible à la librairie Le Printemps.