Sénégal: Banques - Le Groupe Sunu acquiert 54% du capital de la Bicis

Dans un communiqué de presse conjoint le Groupe Bnp Paribas et le Groupe Sunu, renseignent avoir conclu le 28 juillet un accord portant sur l'acquisition par le Groupe SUNU de 54,11% du capital de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (" Bicis ") détenus par le Groupe Bnp Paribas. Selon le document, la mise en œuvre de cet accord est soumise à l'obtention des autorisations règlementaires en vigueur.

Cet accord, précise-t-on, s'inscrit dans le prolongement d'une coopération de longue date entre le Groupe Bnp Paribas et le Groupe Sunu dans le domaine de la bancassurance en Afrique subsaharienne.

"En nous confiant une de ses filiales majeures, le Groupe Bnp Paribas confirme à ses clients, ses partenariats et ses collaborateurs qu'ils peuvent compter sur un groupe panafricain de référence dans les services financiers. Forts d'une expertise de près de 25 ans en Afrique, nous avons démontré notre leadership dans l'assurance dans 17 pays et avons acquis il y a quatre ans une banque au Togo. Notre premier objectif est d'offrir des solutions financières complètes avec un réseau de banques et de sociétés d'assurances plus proche des entreprises et des populations. La Bicis est une belle opportunité de réaliser cette ambition au Sénégal et dans la sous-région ", déclare Pathé Dione, Président et Directeur général du Groupe Sunu.

" Nous sommes heureux de conclure cet accord avec le Groupe Sunu que nous connaissons depuis des décennies en tant que partenaires de nos banques en Afrique Subsaharienne dans le domaine de la bancassurance ", a indiqué François Benaroya, responsable de la région Europe-Méditerranée chez Bnp Paribas.