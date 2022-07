Sénégal: Nouvelles données sur le SIDA - Menace sur les progrès engrangés dans la croisade contre le Vih

Des progrès sont certes enregistrés depuis des décennies dans la riposte contre le Vih dans le monde. Mais les efforts sont en train de ralentir, voire d'être anéantis, surtout à cause de la crise économique qui sévit partout. D'où une réelle menace sur les acquis jusque-là notés dans la lutte contre le Sida.

Des progrès en danger ! Ainsi qualifie-t-on les nouvelles statistiques fournies sur le Vih-Sida et rendues publiques, hier, au niveau de la Région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Onusida. Selon la Directrice régionale Berthilde Gahongayire, qui s'exprimait lors d'une Conférence de presse virtuelle, en collaboration avec le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), 1,5 million de nouvelles infections liées au Sida ont été notifiées en 2022 dans le monde. D'ailleurs, depuis 2010, les nouvelles infections au Vih ont diminué de 32 %, passant de 2,2 millions [1,7 million-2,9 millions] à 1,5 million [1,1 million-2 millions] en 2021. Mais les progrès sont lents. Si l'on se réfère au rapport 2022 de l'Onusida intitulé "En Danger".

La pandémie de Covid-19 et les crises économiques et humanitaires qui sévissent dans le monde sont pointées du doigt. Étant entendu que ces instabilités ont fortement perturbé les services de santé. Cette situation a eu pour conséquence le ralentissement des progrès jusque-là enregistrés. "Les dernières données recueillies par l'Onusida montrent que si les nouvelles infections au Vih ont diminué dans le monde l'année dernière, la baisse n'a été que de 3,6 % par rapport à 2020", souligne-t-on dans le rapport. Pour la Directrice régionale de l'Onusida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, "c'est la plus faible baisse annuelle depuis 2016".

En Afrique de l'Ouest et du Centre, 3ème région la plus touchée par la pandémie du Sida, avec 5 millions de Personnes vivant avec le Vih (PvVih), une baisse de 43 % a été notée entre 2010 et 2021.

Ainsi, 4000 personnes contractent le Vih chaque jour dans monde. Parmi elles, 1.100 jeunes âgés de 15 à 24 ans. "Si les tendances actuelles se poursuivent, 1,2 million de personnes seront nouvellement infectées par le Vih en 2025", lit-on dans le rapport. Selon Berthilde Gahongayire, pour qui les adolescents et les jeunes sont de plus en plus concernés par les nouvelles contaminations, "c'est trois fois plus que l'objectif de 370.000 nouvelles infections fixé pour 2025". Poursuivant, elle fait remarquer que les populations clés (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, travailleuses du sexe, usagers de drogue, etc.) sont aussi particulièrement touchées. En effet, avec leurs partenaires, cette cible représente 74% des nouvelles infections au Vih en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Action nationale et solidarité internationale

Avant d'évoquer la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre la pandémie du Sida, la Directrice régionale de l'Onusida a abordé la question relative au Vih pédiatrique. Selon elle, "seule la moitié des enfants vivant avec le Vih ont accès au traitement". D'où la nécessité de disposer davantage de ressources pour les retrouver et les soigner. Malheureusement, beaucoup de pays ont réduit leur aide destinée à la lutte contre le Sida, regrette Berthilde Gahongayire qui indexe aussi une baisse financière au niveau national à cause notamment de la crise économique mondiale. De l'avis de la Directrice régionale de l'Onusida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 8 milliards de dollars manquent à la lutte contre le Sida dans les pays à faibles revenus. "Ce sont ces inégalités qui font le lit de la pandémie du Sida", relève-t-elle, invitant à une action nationale et à une solidarité internationale. Dans le même sillage, souligne Mach Oud Kouton, conseiller programme régional de l'Onusida, "les inégalités sont le fondement des épidémies et pandémies. Il faut tout faire pour y mettre un terme". Selon lui, la mobilisation des ressources financières est cruciale, d'autant qu'on est dans la stratégie de reconstitution des ressources du Fonds mondial.