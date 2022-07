Sénégal: Transport aérien militaire - L'Armée de l'air dotée d'un avion de type Casa 295

L'Armée de l'air a réceptionné, hier, à la base aérienne de Ouakam, un avion de type Casa 295 "flambant neuf" et deux hélicoptères de retour de révision de la Russie et de l'Ukraine. Le Ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba qui a présidé la cérémonie s'est félicité du "renforcement des capacités opérationnelles et techniques de l'Armée de l'air".

Le parc d'aviation de l'Armée de l'air sénégalaise se renforce. Un nouvel avion de type Casa 295 a été réceptionné, hier, par le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. La cérémonie de réception de cet appareil "flambant neuf" a eu lieu à la base aérienne de Ouakam, en marge de la fête patronale de l'Armée de l'air. Accompagné des autorités militaires et de l'aviation civile, le Ministre des Forces armées a visité cette nouvelle acquisition de l'Armée de l'air. Le Casa 295 était sur le tarmac de la base aérienne aux côtés de deux autres aéronefs : un Mi-17 et Mi-35. Ces deux derniers ne sont pas de nouveaux appareils. Ils étaient envoyés en Russie et en Ukraine pour une révision générale. Revenant de ce check up bien avant la crise qui oppose aujourd'hui ces deux pays européens, ces deux avions "sont presque devenus flambants neufs", explique un technicien au Ministre Me Sidiki Kaba. L'hélicoptère Mi-35, renseigne le technicien, est destiné au combat et à l'appui aérien. Il peut embarquer à bord 8 personnes.

Le Ministre des Forces armées, après avoir visité les différents compartiments de l'avion de type Casa 295 construit par la société Airbus, a magnifié la qualité de l'appareil. Selon lui, "le Casa 295 est un avion de transport tactique multi-rôle équipé des technologies de dernière génération, disposant de larges capacités d'emport en personnels". "Au-delà de ses performances de décollage et d'atterrissage sur piste courte, sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l'aérotransport, l'aérolargage et l'évacuation sanitaire, grâce à une capacité de changement de configuration dans des délais très courts", décrit Me Kaba. Le Casa 295 a une capacité d'équipage d'une cinquantaine de passagers.

Le Ministre a précisé que l'Armée sénégalaise a commandé chez Airbus deux aéronefs de type Casa 295. Si le premier a été réceptionné, hier, à la base aérienne Capitaine Mame Andalla Cissé de Ouakam, le second arrivera avant la fin de l'année 2022. Avec ces derniers appareils, l'Armée de l'air va disposer d'un parc mieux garni pour assurer ses missions opérationnelles. "L'acquisition du Casa 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l'Armée de l'air. Il restera à relever le défi de la préservation du potentiel, dans le domaine particulièrement exigeant de l'aviation", recommande l'ancien Garde des Sceaux.

La fête patronale de l'Armée de l'air est célébrée cette année sous le thème : "L'Armée de l'air dans le développement de l'aéronautique sénégalais".

GÉNÉRAL DE BRIGADE AÉRIENNE PAPA SOULEYMANE SARR

"L'Armée de l'air est en train de renforcer ses capacités opérationnelles à tous les échelons"

Le Général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, Chef d'état-major de l'Armée de l'air, s'est félicité de la montée en puissance de ses unités. Dans son discours, hier, lors de la cérémonie de réception du nouvel avion de type Casa 295 et des hélicoptères Mi-35 et Mi-17, il a déclaré que "l'Armée de l'air est en train de renforcer ses capacités opérationnelles à tous les échelons" et peut désormais répondre, avec "efficacité", aux défis sécuritaires qui se posent à travers le pays. Selon lui, l'Armée de l'air est dans une dynamique de maillage du territoire national avec un déploiement sur quatre bases opérationnelles qui sont implantées à Dakar, à Kaolack et à Linguère. Elle a aussi son école basée à Thiès et une station aérienne à Diass.

Avec la découverte de ressources pétrolières, l'Armée de l'air veut mieux renforcer ses capacités de surveillance terrestre et maritime. "L'Armée de l'air, pour sa part, a entamé sa mue structurelle et travaille à consolider la filière SAR au profit des plateformes pétrolière et gazière", informe le Général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr.