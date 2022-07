Afrique: Alioune Tine en visite officielle au Mali, à partir de lundi

Dakar — L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, va effectuer une visite officielle dans ce pays du 1er au 12 août 2022, a-t-on appris ce vendredi.

"Cette visite me permettra de poursuivre l'évaluation globale de la situation des droits de l'homme dans le pays et de soutenir les autorités de transition maliennes dans leurs efforts de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que pour assurer leur mise en œuvre", a indiqué M. Tine à l'APS.

"Au cours de cette visite, je rencontrerai les autorités publiques pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements souscrits sur mes recommandations précédentes, notamment en matière de lutte contre l'impunité", a-t-il ajouté.

Au cours de sa mission à Bamako et dans le reste du pays, M. Tine rencontrera les autorités maliennes, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les agences des Nations unies.

Il présentera son rapport annuel au Conseil des droits de l'homme en mars 2023.

Alioune Tine a pris ses fonctions d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali le 1er mai 2018.

Selon un document transmis à l'APS, le mandat d'expert indépendant a été renouvelé par le Conseil des droits de l'homme le 1er avril 2022 pour une période d'un an afin d'aider le gouvernement du Mali dans ses actions de promotion et de protection des droits de l'homme et dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans les résolutions du Conseil.

M. Tine a été membre fondateur et président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO) et coordinateur du Forum des ONG africaines lors de la Conférence mondiale contre le racisme en 2000.

Entre 2014 et 2018, Alioune Tine a été le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a publié de nombreux articles et études sur la littérature et les droits de l'homme.