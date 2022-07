Ile Maurice: Petites et moyennes entreprises - Un protocole d'accord pour encourager les étudiants du MITD à créer leur entreprise

Bonne nouvelle pour les étudiants du Mauritius Institute of Training and Development (MITD). Ils seront sensibilisés à créer leur propre entreprise, ce qui contribuera à l'enrichissement de la culture entrepreneuriale.

Un accord a été signé en ce sens, mercredi, au siège de SME Mauritius à Port-Louis pour établir une approche cohérente et globale dans le développement du secteur des PME.

L'initiative revient au ministère du Développement industriel, des PME et des coopératives, au MITD et au ministère du Travail. Dans une déclaration à la presse, le ministre Sunil Bholah a affirmé :"Les PME sont un pilier dynamique de l'économie mauricienne. Malgré les graves répercussions du Covid-19, le secteur des PME est resté un moteur de croissance majeur et continue à contribuer à la résilience de l'économie."

Le ministre a, en outre, souligné que les jeunes doivent être motivés et capables de devenir entrepreneurs. Cela leur permettra d'accéder à de meilleures opportunités de travail et d'accroître leur mobilité économique. "Maurice a besoin d'une nouvelle race d'entrepreneurs avant-gardistes et innovants avec un esprit audacieux."

Les PME sont touchées par le conflit russo-ukrainien, qui a un impact important sur le monde des affaires avec la hausse des coûts du fret, des matières premières et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. "Nous vivons dans un monde exigeant. Alors que le pays saisit toutes les occasions de se reconnecter à l'économie mondiale, il est maintenant temps d'unir ses forces pour faire bouger les choses", a souligné le ministre.