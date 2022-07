Ile Maurice: La MTPA veut redynamiser le marché français

La pandémie ayant affecté le nombre de touristes français à Maurice, un consultant en relations publiques sera recruté pour relancer ce marché.

L'opération de séduction sur le plan international afin d'augmenter le nombre de touristes se poursuit pour la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Après les Réunionnais et les Italiens, c'est au tour des touristes français d'être ciblés par l'Office du tourisme. Pour la MTPA, la France reste le principal marché en termes d'arrivées touristiques. En effet, en période prépandémique du Covid 19, le nombre de Français qui ont débarqué sur l'île a connu une hausse. De 271 963 en 2016, le nombre d'arrivées a atteint 302 038 en 2019, représentant une hausse de 11 % durant ces quatre ans.

Sauf que la pandémie a considérablement impacté le secteur touristique. En effet, depuis 2020, les restrictions ont ralenti le secteur du voyage et les demandes des voyageurs ont chuté. De plus, Maurice était classée rouge écarlate en France en décembre 2021, à la suite d'une recrudescence des cas liés au Covid-19, pendant la haute saison des vacances estivales. Cela, malgré les efforts faits pour promouvoir la destination Maurice, notamment au salon Top Resa, du 5 au 8 octobre 2021, pour relancer un secteur longtemps à l'agonie.

Du coup, la MTPA a décidé de recruter un consultant en relations publiques pour redynamiser le tourisme français pour un montant de 434 800 euros, soit environ Rs 20 millions. Le contrat sera d'une durée d'un an, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Le consultant sélectionné, qui devra être basé à Paris, sera responsable des relations publiques, de la visibilité et de la promotion de Maurice. Il devra également cibler différents segments, notamment les familles, lune de miel, mariages, golf, sport et aventure, tourisme spirituel, entre autres.

En ce qui concerne la connectivité aérienne, la France est desservie par de nombreuses compagnies d'aviation. Tout d'abord, Air Mauritius (MK)/Air France desservent 13-16 vols hebdomadaires selon la saison - qu'elle soit haute, intermédiaire ou basse. De plus, Corsair propose trois à cinq vols hebdomadaires. Air Austral propose un vol quotidien via La Réunion. Emirates dessert deux vols quotidiens sur les villes françaises, notamment Nice, Lyon et Paris via Dubaï. Les autres transporteurs sont Lufthansa, Air Belgium et Turkish Airlines.

Depuis la reprise du secteur de l'aviation, la MTPA cible plusieurs marchés, notamment l'Allemagne, l'Autriche, l'Arabie saoudite, la Grande-Bretagne, La Réunion, l'Italie, l'Inde, la Suisse et la Chine. Jusqu'ici, un budget de plus de Rs 80,3 millions a été identifié par l'Office du tourisme. Deux contrats ont déjà été alloués à deux firmes de relations publiques. L'un à une firme britannique pour un montant de Rs 18 millions et l'autre à une firme indienne pour Rs 6,3 millions.

Pour rappel, l'objectif du ministère du Tourisme est d'atteindre un million de touristes d'ici décembre, grâce à sa stratégie "Relaunching Tourism as One Mauritius". Avec les annonces du Budget 2022- 2023, les ambitions sont encore plus grandes. En effet, les autorités sont confiantes d'atteindre les chiffres prépandémiques de 1,4 million de touristes au cours de la prochaine année financière.