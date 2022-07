Madagascar: Manala azy Tanora Zokiny - Rendez-vous le 6 août prochain

Depuis sa 6ème édition, un " Manala azy tanora zokiny " fait traditionnellement suite au concert " Manala azy vita Bacc ". Cette année, Olombelo Ricky et l'Original Events à la tête de l'organisation ainsi que Vazimba Production ne dérogeront pas à la règle, surtout après le succès du show d'après bac de la semaine dernière.

Les " Tanora zokiny ", les générations adeptes du " Manala azy " depuis ses toutes premières éditions, auront bel et bien leur part, après le " Manala azy Vita Bacc " qui s'est déroulé au théatre de verdure Antsahamanitra le 21 juillet dernier. Olombelo Ricky et tous ses musiciens et chanteuses leur donnent rendez-vous l'après-midi du samedi 6 août prochain au Parvis de la Gare Soarano pour un concert de 3 heures en plein air.

Vazimba Mpanazary se chargera de la décoration de la scène tandis que la sono et la logistique seront signés Miritsoka, pour offrir au public un concert inédit et inoubliable.

Le répertoire sera différent de celui qui a été présenté à Antsahamanitra le 21 juillet dernier, précise le chanteur. Les titres issus des anciens albums tels que Kalangita, Eo anilanao eo, Zaraiko, Izy indrindra seront privilégiés. Mais certains titres, des opus les plus récents tels que Zara Hasina, Ody aina, Ao tsara seront également repris pour le plaisir des plus jeunes fans.

En rappel, Olombelo Ricky a produit en tout une douzaine d'albums dont 10 en tant que Olombelona Ricky, le reste étant sorti sous le label Vazimba Vokal Mozika pour des compositions plus acoustiques que les premiers.

Pour cette 27ème édition du " Manala azy tanora zokiny ", Ricky promet une ambiance et des retrouvailles aussi chaudes que lors du show " Maka Rivotra " organisé lui aussi avec Original Events au Domaine Manerinerina juste après la fin du confinement, au mois de juillet 2021, d'autant plus que les " Manala azy " ont dû être mis entre parenthèse ces deux dernières années à cause des mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie.

La billeterie est déjà disponible sur la plateforme ticketplace.io et au Karibotel Analakely.