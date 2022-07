Afrique: Banque africaine de développement - Le président, Dr Akinwumi Adésina, distingué parmi les " Personnalités influentes en Afrique "

L'Association américaine du barreau a décerné son prix, Ronald Harmon Brown, au président de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina, le jeudi 28 juillet 2022, à Memphis, aux Etats-Unis.

Après que la Banque africaine de développement (BAD) a été classée meilleure institution financière multilatérale au monde, en 2021, son président Dr Akinwumi Adesina et d'autres personnalités africaines ont été honorés par l'Association américaine du barreau (National Bar Association).

En effet, le président de la BAD a reçu, le jeudi 28 juillet 2022, à Memphis aux États-Unis, le prestigieux prix Ronald Harmon Brown, une distinction internationale décernée par l'Association américaine du barreau (National Bar Association).

Cette distinction a été créée en l'honneur de Ron Brown, premier Afro-américain à présider un grand parti politique américain et à avoir été nommé secrétaire au Commerce des États-Unis.

D'autres distinctions ont été remises à Alicia Hughes, responsable politique de l'Association nationale du barreau ; Hajia Alima Mahama, ambassadrice du Ghana aux États-Unis, et Kamil Olufowobi, président-directeur général de l'initiative " Most Influential People of African Descent " (Personnes d'ascendance africaine les plus influentes, MIPAD).

Fondée en 1925, l'Association nationale du barreau constitue le plus ancien et le plus grand réseau américain d'avocats et de juges, majoritairement afro-américains. Elle défend les intérêts de quelques 65 000 avocats, juges, professeurs et étudiants en droit. Elle s'articule autour de 23 sections de droit positif, 10 divisions, 12 régions et 80 chapitres affiliés à travers les États-Unis et le monde.