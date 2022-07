Cote d'Ivoire: Nouvelle découverte de pétrole et gaz naturel dans le Sud-Ouest

En Côte d'Ivoire, la société pétrolière italienne ENI vient de faire une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel, au large d'Assinie, dans le sud-est du pays. Le gisement se trouve juste à côté du premier, découvert l'année dernière. Il vient accroître de 25% les réserves de la Côte d'Ivoire et augmenter les ambitions de l'économie ivoirienne.

C'est une seconde découverte qui vient confirmer le potentiel des côtes ivoiriennes. Elle permet à ce vaste gisement dénommé " Baleine ", de passer de deux milliards à 2,5 milliards de barils de pétrole brut, et de 2 400 à 3 300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel. La part de l'État ivoirien sur les bénéfices sera de 52 % contre 48 % pour la société italienne.

Voilà de quoi booster encore un peu plus l'économie ivoirienne, en pleine croissance, selon l'économiste Yao Seraphin Prao: " Ces découvertes vont venir renforcer et diversifier les bases de l'économie ivoirienne. En 2018 déjà, le pétrole a rapporté à la Côte d'Ivoire 500 milliards de francs CFA. Là, on voit bien que plus on découvre du pétrole, plus les caisses de l'État vont trouver suffisamment d'argent pour pouvoir agir. " Les premiers barils sont attendus d'ici au deuxième trimestre 2023.

Pour l'économiste, ce gisement pourrait aider à subventionner le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter et mieux couvrir le pays en électricité : " Pour aller vers l'émergence, il va falloir que tous les villages soient électrifiés. Or, vous savez que le réseau électrique dépend aussi du pétrole et du gaz naturel, donc je pense que ces découvertes vont faire du bien aux populations ivoiriennes. "

Lors de la première découverte, l'opposition et les militants écologistes avait salué la nouvelle, tout en demandant à l'État de ne pas oublier d'en faire bénéficier les populations et de poursuivre le développement des énergies renouvelables.