Cote d'Ivoire: Université Alassane Ouattara de Bouaké - La deuxième chaire UNESCO inaugurée

La Chaire Unesco " Anticipation, prospective et territoires durables " de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Uao-B) a été officiellement inaugurée, le mardi 26 juillet, en présence de Diakalia Ouattara, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le ministre Adama Diawara.

Quant au sénateur Bakary Ouattara, il y était au nom de Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, Haut patron de la cérémonie. C'est la deuxième Chaire Unesco après celle de Biothique obtenue en 2010 dont le Pr Lazare Poamé est le titulaire.

Professeur Sylvestre Kouamé Kouassi, titulaire de cette Chaire Unesco, a expliqué que celle-ci a pour objectif de s'interroger sur les évolutions de nos systèmes et processus de prospective, pour voir comment mieux informer les politiques territoriales. " Son approche est fondée sur les trois piliers des Chaires Unesco en études des futurs, notamment, la recherche, l'enseignement et le renforcement des capacités en prospective des territoires et l'implication des communautés locales ", a-t-il fait savoir.

Il a également révélé qu'elle a trois principales missions. " Faire la promotion de la coopération scientifique internationale concernant les défis majeurs du développement durable s'inscrivant dans une collaboration sud-nord, notamment, en Afrique et en Europe...", s'est-il engagé.

Face aux enjeux du futur, Pr Koffi Kouakou, président de l'Uao-B, dira que cette nouvelle Chaire, axée sur la prospective, donnera à coup sûr une autre aura à l'institution universitaire qu'il dirige. Pour lui, elle la positionne, premièrement, comme la première université d'Afrique noire francophone à bénéficier d'une Chaire Unesco qui se consacre à l'anticipation et à la prospective et, deuxièmement, la prospective et l'anticipation ouvrent une nouvelle perspective de recherche très peu connue dans les universités africaines.

Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Diakalia Ouattara a félicité la présidence de l'Uao-B pour l'obtention de cette deuxième Chaire Unesco qui est une fierté non seulement pour le monde universitaire mais aussi pour toute la Côte d'ivoire. Il a encouragé cette Chaire Unesco à réfléchir afin de mettre à la disposition du gouvernement des données prospectives qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2030.

Pour sa part, Bakary Ouattara, sénateur, a indiqué que Jeannot Ahoussou-Kouadio a pris toute la mesure de l'importance de cette Chaire Unesco avec laquelle son institution est prête à collaborer pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire.