Tunisie: "Los Van Van" au festival International de Hammamet - Une touche musicale cubaine

De la musique du monde, au menu de la soirée du 28 juillet 2022.

Une musique outre-Atlantique, venue de Cuba, a fait chanter et danser les Tunisiens pendant presque deux heures. Les membres de "Los Van Van" ont mis le feu à la scène du théâtre plein air de Hammamet dans le cadre de la 56e édition du FIH.

Les amoureux du tango, de la salsa et du flamenco étaient présents. D'autres, plus curieux, voulant juste partir à la découverte, ont savouré le concert. Quelques-uns ont dû quitter, trouvant le rythme assez redondant ou pas assez à leur goût. La soirée "Los Van Van" a opéré, tel un souffle musical nouveau, recherché, exotique. L'Amérique latine et spécialement la musique cubaine font voyager. Dès les premiers instants du concert, entre puissantes voix, mouvements, danse et une floraison de belles paroles adressée au public, une connexion forte entre artistes et spectateurs s'est aussitôt entretenue sur presque deux heures de musique.

Il y a à retenir ce langage des corps, des voix, des rythmes sonores, qui donnent lieu à une ambiance cubaine : cette atmosphère se vit sans forcément comprendre et les compliments des artistes et les chansons chantonnées en espagnol, et qui reste soutenue par le chœur des musiciens instrumentalistes présents également sur scène. "Los Van Van" existe depuis 1969 et n'a cessé de muter depuis, devenant une valeur sûre de la chanson latine à l'échelle locale, mais aussi à l'international. Sa musique est un mélange de timba et de salsa cubaines. Ce répertoire aux multiples dérivés musicaux est transmis grâce à la présence scénique unique des membres de ce groupe.

Les "Los Van Van" ont vu le jour grâce au bassiste-compositeur du groupe, le dénommé feu Juan Formell, de José Louis Quintana, connu sous le surnom "Chinguito" et de César "Pupy" Pedroso. Leur conflit phare a fait écho en 2018, depuis le décès de leur leader, Juan Formell, quelques années auparavant. L'album qui s'appelle "Legado" est une création discographique au succès considérable.