Madagascar: Une tension à désamorcer

La période que nous vivons actuellement est certainement l'une des plus pénibles de ces vingt dernières années. Les crises qui se sont succédé ont été certes émaillées de violences, mais elles n'ont pas fait sentir ce sentiment de pauvreté qui touche plus de 80% de la population.

L'écart qui existe entre la classe des privilégiés qui sont très riches et le reste qui peine à subsister s'est encore accru. Dans ce contexte, la nécessité de trouver des solutions pour sortir de la situation de crise socio-économique actuelle s'impose. Cela doit être le fruit d'une union sacrée entre toutes les forces vives de la Nation.

Une tension à désamorcer

Les Malgaches se distinguent par leur esprit de résilience. Ils savent endurer les épreuves les plus difficiles et ils restent stoïques dans la douleur. Mais cette endurance a quand même des limites et par le passé, cela s'est soldé par des explosions de violence qui ont tout emporté sur leur passage. Aujourd'hui, ce qu'ils vivent est à la limite du supportable. Ils subissent de plein fouet la crise provoquée par la hausse du prix du carburant.

Les autorités n'ont pas réussi à amoindrir les conséquences du phénomène. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas maîtriser tous les mécanismes de cette spirale inflationniste, mais c'est leur rôle de trouver des solutions. Les interpellations se sont multipliées et c'est dans ce cadre que ressortent toutes les imperfections constatées dans les méthodes de gouvernance du pouvoir actuel. Les réponses que ce dernier apporte ne satisfont pas pleinement ceux qui voudraient de véritables solutions.

L'impression qu'il n'existe pas de dialogue entre le pouvoir et les administrés est de plus en plus forte. Elle engendre une frustration qui s'amplifie avec le temps. Les appels lancés par les opposants pour une concertation nationale sont totalement ignorés. Tout le monde, cependant, convient que la situation ne peut pas rester en l'état car il n'est pas sain de laisser se développer la tension actuelle.