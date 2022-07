Sénégal: Compétitive des entreprises - Le FONSIS et l'USAID, pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises

Le directeur exécutif en charge des investissements du FONSIS, Babacar Gning et le directeur par intérim de l'USAID, Zeric Smith ont signé, hier jeudi 28 juillet 2022, à Dakar un protocole d'accord pour la promotion et l'amélioration du développement économique et social durable.

Par cet accord, nous renseigne le communiqué reçu, les deux parties à savoir le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et l'Agence des Etats-unis pour le développement international (Usaid) confirment leur intention mutuelle à continuer à travailler ensemble pour promouvoir et améliorer un développement économique et social local durable.

Selon la source, la collaboration s'articule autour du financement des Pme-Pmi à fort potentiel et le développement d'entreprises, avec notamment un focus particulier sur celles détenues par des femmes et des jeunes ; le renforcement des capacités des entrepreneurs dirigeants d'entreprises dans les domaines de la préparation à l'investissement et de la mobilisation de ressources ; l'accompagnement des entreprises du portefeuille du FONSIS dans la consolidation de leurs activités, notamment par l'appui au recrutement et la mise à disposition d'outils de gestion d'entreprise ; la mobilisation des partenaires financiers et la promotion des mécanismes de co-investissement adaptés aux besoins des entreprises locales.

Le FONSIS et USAID considèrent les performances économiques, environnementales et sociales positives comme des facteurs essentiels pour une entreprise durable.

Le chargé des investissements du FONSIS, Babacar Gning d'affirmer que "la signature de ce protocole est un jalon important dans la collaboration entre le FONSIS et l'USAID. Nos structures ont travaillé au cours des trois dernières années à développer et mettre en œuvre un fonds d'investissement dédié aux PME assorti d'un programme d'assistance technique pour le renforcement des capacités des entrepreneurs. L'objectif visé est d'accroitre les investissements privés dans les PME afin d'accélérer leur développement et de créer massivement des emplois formels".

Le représentant de l'USAID, pour sa part dira que l'accord avec le FONSIS ainsi que d'autres accords signés avec des acteurs locaux que sont DER/FJ, la Korean Productive Center (Kpc), le Women's Investment Club (WIC) et la compagnie BP, permettront de renforcer les capacités de plus de 200.000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises. Vingt mille (20.000) micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) seront encadrées et formées et se verront offrir d'autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs besoins.