Congo-Kinshasa: Antony Blinken arrive en RDC pour soutenir les initiatives régionales africaines visant à promouvoir la paix dans l'est du pays

Le secrétaire d'État des Etats-Unis Antony J. Blinken est attendu en République démocratique du Congo les 9 et 10 août, indique le communiqué du Département d'État des États-Unis publié le 29 août. Il se concentrera sur le soutien aux initiatives régionales africaines visant à promouvoir la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, indique le document.

" Le secrétaire d'État rencontrera de hauts responsables du gouvernement de la RDC et des membres de la société civile pour discuter de notre intérêt mutuel à assurer des élections libres, inclusives et équitables en 2023, à promouvoir le respect des droits humains et à protéger les libertés fondamentales ", note le Département d'État des États-Unis.

Il se concentrera également sur la lutte contre la corruption, le soutien au commerce et à l'investissement, la résolution de la crise climatique et le renforcement de la résilience agricole.

Le secrétaire d'État américain se rendra aussi au Rwanda du 10 au 12 août, où il rencontrera de hauts responsables du gouvernement rwandais et des membres de la société civile pour discuter des priorités communes, notamment le maintien de la paix. Le secrétaire d'État se concentrera sur le rôle que le gouvernement rwandais peut jouer pour réduire les tensions et les violences actuelles dans l'est de la RDC, ajoute le communiqué.