Tunisie: Transferts - Ayari, Jelassi et Aouina passent à Soliman

Les Capbonais s'activent sur le marché des transferts.

Le portier Ali Ayari, 32 ans, s'est engagé avec les Capbonais de Soliman. Le désormais ex-gardien de l'USBG enchaîne donc avec un nouveau club après ses passages à l'ESHS, CAB, EGSG, ESM, ASG et le club Saoudien d'Al Kawkab. Toujours volet ASS, le milieu Youssef Jelassi, meilleur joueur de la Ligue 2 la saison passée, a signé pour deux saisons. Enfin, l'attaquant du Club Athlétique Bizertin, Mohab Aouina, a, lui aussi, rallié Soliman.

Aymen Mahmoud signe à Al Nafat Bagdad

L'ancien défenseur de l'EST et d'Al Arabi du Koweït, Aymen Mahmoud, a signé au profit du club irakien d'Al Nafat de Bagdad. Le défenseur de 26 ans, formé à la Stayda, a auparavant évolué à Soliman et à Chebba.

L'USM se renforce

Sadok Yeddes, ex-gardien de but de l'ESZ a paraphé un engagement avec les Bleus de Monastir. Formé au CS Korba, le portier de 23 ans, transfuge de l'EST sera donc en concurrence avec Béchir Ben Saïd au Ribat. Egalement et outre le Tuniso-Suédois Amine Ghozzi (annoncé précédemment à l'ASS), les arrières Salah Harrabi et Helmi Jouidi ont opté pour l'USM.

Le premier cité arrive du club croate du NK Novigrad, et le second vient du Stade Tunisien.

Enfin, un défenseur ivoirien en provenance du FC San Pedro est actuellement en négociations avec les Bleus. Pour rappel, les Bleus ont repris les entraînements, hier, sous la houlette de Darko Novic, secondé par Ikrami Knaba, Faouzi Ouni (en charge des gardiens de but) et Dragan Kouloum (préparateur physique).