Afrique de l'Ouest: Pape Thiaw coach des lions locaux sur le match Sénégal vs Libéria " on attend un match très compliqué "

Pape Thiaw, coach des lions a fait face à la presse ce vendredi 29 juillet 2022, pour évoquer les préparatifs du match retour contre le Libéria, comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (Chan). A cet effet, il donne ses impressions du match qui attend ses poulains demain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

A vingt-quatre heures du match contre le Libéria, l'équipe nationale du Sénégal est pleine préparation si l'on se fie aux déclarations du coach Pape Thiaw, en conférence de presse ce vendredi.

On est en pleine préparation. On est à vingt-quatre heures du match. Là, il reste juste de faire les derniers réglages. On sait qu'on avait l'avantage de gagner chez eux 0-3, mais on attend un match très compliqué parce que quand même ils sont arrivés ici pour obtenir un résultat, mais nous on sera prêt pour ça. Parce que toute la semaine on avait travaillé pour ça.

Mentale des joueurs

Ils ont envie de gagner, ils ont envie de faire la confirmation. C'est le plus difficile dans le football, ils le savent. C'est pour cela qu'ils se sont entrainés très dur aussi pour faire plaisir à leur public. Aujourd'hui on joue au Sénégal donc il faut rester concentrer. Ils savent que la qualification n'est pas encore acquise donc ça passe par ce match ".

L'objectif du match

Si on me disait de faire un match nul parce que nous, on joue un match de qualification, donc match nul nous qualifie. L'objectif numéro un c'est déjà de ne pas prendre de buts. Donc si on ne prend pas de but on sait qu'on est qualifié, après si on peut en mettre d'autres on mettra.

Je pense qu'en deuxième mi-temps l'efficacité offensive n'était pas au rendez-vous mais, après le plus important on s'est procuré des occasions en étant patient. Parce qu'on savait ils allaient être remontés à la deuxième mi-temps et nous, il fallait les attendre et partir sur des contres. On réussissait à les déséquilibrés après ce qui restait à faire, c'est de mettre le ballon au fond, malheureusement il n'y avait pas eu de but en deuxième mi-temps. Mais maintenant on sait qu'il reste un match donc c'est demain et on va essayer de les mettre au fond.

Une bête blessée

On attendre à un match difficile. Parce que selon lui " aujourd'hui, c'est une bête blessée. Ils ne s'attendaient pas qu'on les mette 0-3 chez eux. J'espère qu'ils vont revenir très motivés mais ils ne peuvent pas être plus motivés que nous, parce que nous on joue notre qualification. On a envie de se qualifier. Aujourd'hui c'est la manche retour on fera tout pour se qualifier pour le match de demain.

Guinée, signe Indien

Je préfère parler match après match. Il y a la Guinée après mais aujourd'hui on parle du Libéria. Je reste focus dessus et après on parlera de la Guinée. C'est le match de demain qui est important.

Match piège

C'est pourquoi, j'alerte tout le temps à mes joueurs, parce que je sais que ça ne va pas être un match facile. Surtout une équipe libérienne qui perd 0-3 chez eux. Ça ne les a pas plu. On sait qu'ils arrivent remontés mais après nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc il faut faire des efforts. On respecte aussi le dispositif tactique et surtout l'animation défensive.

Configuration de l'équipe

On peut s'attendre à tout. On est en train d'essayer et il ne nous reste qu'un jour, aujourd'hui, pour faire les derniers réglages. On sait que dans le football, il y a un projet de match. Un match à l'extérieur peut-être différent de celui joué à domicile. On peut s'attendre à des choses comme ca, on peut aussi jouer avec la même équipe. On sait qu'aujourd'hui, le plus important, tous les joueurs ont compris la philosophie. Quand on a le ballon, tout le monde doit être concerné offensivement et quand on ne l'a pas défensivement.