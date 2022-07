Maroc: Fête du Trône - Le président kazakh félicite SM le Roi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, à l'occasion du 23è anniversaire de l'intronisation du Souverain.

Dans ce message, le président kazakh exprime ses sincères félicitations à SM le Roi et ses voeux de bonheur et de succès au Souverain et de prospérité et de bien-être au peuple marocain.

Le président kazakh souhaite que le Maroc, attaché à l'unité et à la cohésion, "continue à prospérer et à atteindre de nombreux sommets sous Votre direction constructive", se disant convaincu que "la coopération entre le Kazakhstan et le Maroc fondée sur une forte amitié et une confiance mutuelle, continuera à se développer de manière dynamique à travers nos efforts continus".