Sénégal: Mercato estival - Un marché des transferts très actif pour les Lions

Le marché des transferts est encore très ouvert pour les joueurs sénégalais. Après le gros transfert de Sadio Mané, un grand mouvement s'annonce pour les internationaux sénégalais évoluant en Europe. N'entrant pas sur le plan de leur entraineur, cochés sur la liste des "indésirables" pour la prochain saison ou tout simplement poussés vers la sortie, les Parisiens Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo ; Ismaïla Sarr de Watford ou encore Bamba Dieng de l'OM pourraient changer d'air dès ce mercato d'été. Et ils ne manquent pas d'offres.

Après le départ de Sadio Mané vers la Bundeslinga, le championnat anglais pourrait être la prochaine destination de nombre joueurs sénégalais lors de la prochaine saison. Les contacts et les informations du mercato, laissent en effet présager en un retour en force des internationaux sénégalais. Suite au gros transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea, d'autres Lions pourraient traverser la manche dans cet mercato estival particulièrement actif pour les Sénégalais évoluant en Europe.

Gana Guèye, vers un retour en Premier League

S'il a éveillé depuis le début de l'été un intérêt de Galatasaray en Turquie, Idrissa Gana Guéye pourrait prendre le chemin du retour en Angleterre.

Après l'échec des discussions avec le club turc, Everton serait sur le coup. Les Toffees, qui ont bien connu le milieu de terrain sénégalais de 32 ans puisqu'il y a évolué entre 2016 et 2019, sont ainsi chauds pour l'enrôler une deuxième fois, eux qui l'avaient laissé filer à Paris pour environ 30 millions d'euros.

Selon Mercato foot, des premiers contacts ont ainsi été noués entre le club de Premier League et l'entourage du joueur. Si le joueur avait confié vouloir rester à Paris à ses dirigeants pour sa dernière année de contrat, le PSG n'est pas contre une vente, selon les informations de l'Equipe. A condition que l'offre soit intéressante bien sûr. La proposition d'Everton devrait donc bientôt arriver sur le bureau de Luis Campos.

Présent dans la short-list de Frank Lampard, le milieu de terrain aux 94 sélections a laissé un bon souvenir du côté de Goodison Park. Il pourrait certainement obtenir davantage de temps de jeu qu'à Paris où il devra faire face à une concurrence assez dense. L'Angleterre pourrait être le point de chute de son compatriote et coéquipier en club Abdou Diallo. Selon les informations de MediaFoot, West Ham chercherait à s'attacher les services du défenseur des Lions. Pour l'entraineur Moyes, Abdou Diallo serait le profil idéal pour les Hammers et aurait coché son nom pour remplacer la nouvelle recrue Nayef Aguerd, blessé lors de la pré-saison. Cependant, ajoute la même source, l'exigence du PSG pourrait constituer un frein pour ce transfert car le club de la capitale demanderait 20 millions d'euros pour son défenseur.

En Angleterre depuis trois saisons du côté de l'Angleterre Ismaïla Sarr pourrait changer d'air cet été et quitter son club de Watford qui vient de redescendre encore une fois en Championship.

Selon les informations de Mercato foot, les Hornets ne seraient toutefois pas contre un départ du natif de Saint-Louis du Sénégal, sous contrat jusqu'en juin 2024. Ils ont fixé à 35 Millions d'euros le prix de l'attaquant sénégalais (47 sélections).

Bamba Dieng écarté

Cité depuis plusieurs jours dans le marché des transferts Bamba Dieng s'approche de plus en plus vers la sortie. Sous contrat avec l'olympique de Marseille jusqu'en 2024, le champion d'Afrique, a pourtant clairement affiché sa volonté de rester dans ce club où il a été lancé en 2021. Auteur d'une dernière saison prometteuse (8 buts en 36 matchs), l'attaquant ne serait plus sur les plans aussi bien du président du club que du coach Tudor qui a remplacé l'Argentin Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM.

Interrogé sur l'absence de temps de jeu de son joueur lors des deux derniers matchs de préparation, le technicien croate a seulement expliqué qu'il s'agissait d'un choix sportif. Comme pour ouvrir grandement la porte à un départ du Sénégalais.

"En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football", a-t-il avoué.

En Ligue 1 français, l'avenir de Opa Nguette pourrait s'inscrire du côté de Bordeaux. D'après le site spécialisé Web Girondins, l'ex-ailier du FC Metz plairait à David Guion, l'entraîneur de Bordeaux. Le club bordelais qui a laissé filer son attaquant sénégalais Mbaye Niang après la relégation en Ligue 2, pourrait donc déjà s'activer sur le joueur qui a passé 6 saisons chez les Grenats.

Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Metz, on peut lire sur le site Socio Fcmetz : "capable de fulgurances, Opa Nguette n'est jamais pleinement parvenu à confirmer les espoirs placés en lui lors de son recrutement, disparaissant même quasiment de l'effectif lors de sa dernière saison. A 28 ans, le joueur devrait pourtant être dans la force de l'âge et pourrait bien se relancer en Gironde, dans un championnat qu'il connait bien et au cœur duquel il a su performer sous le maillot Grenat. Saint-Symphorien pourrait donc retrouver Opa Nguette plus vite que prévu".