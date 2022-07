Madagascar: Volley-ball / Jeux des îles - " Il est possible de s'offrir les médailles d'or ", confie Ralem

Le volley-ball malgache va-t-il réussir sur ses terres durant les prochains Jeux des îles ? Ralem de son vrai nom Hery Andriantsivahiny donne la recette pour y parvenir. Un avis d' un vrai technicien pour cet homme qui a tout gagné depuis son arrivée au championnat réunionnais en 1992 où il fut champion de la Réunion avec Saint Leu de 1994 à 1998.

Élu plusieurs fois meilleur joueur, Ralem comme on l'appelle, a gagné par deux fois le championnat de France en National 3. Mais sa carrière fut arrêtée net à la suite d'un terrible accident durant lequel il a perdu l'usage de son bras droit. Mais ayant la passion du volley-ball dans le sang, il réussit à se relever en devenant un entraîneur reconnu. De l'AMVB Mandroseza, hommes et dames, il fut également coach de l'ASC Aro, de Tiko et tout dernièrement de la CNaPS. C'est donc l'avis d'un homme qui a tout gagné qu'on vous livre dans une interview exclusive.

Midi Madagasikara : Peut-on enfin envisager des médailles d'or pour le volley-ball malgache pour les prochains Jeux des Îles ?

Ralem : "Ca ne va pas être facile mais cela peut se faire à condition qu'on y travaille ".

Midi : Le coach que vous êtes devenu a-t-il des conseils à donner ou mieux un planning de travail pour y parvenir ?

Ralem : " La première chose pour le volley-ball à Mada est de disputer tous les matches dans les gymnases. Cette discipline ne se pratique pas en plein air. Ensuite il faut essayer de relever le niveau général en élargissant les bases en optant pour une Division Nationale et disputer des matches en aller et retour comme cela se fait ailleurs ".

Midi : Mais il reste à trouver les moyens...

Ralem : " Et c'est là tout le problème car il y a des clubs qui ont les moyens de s'entraîner jusqu'à 5 fois par semaine et d'autres qui ne peuvent le faire que deux fois. Au bout, il y aura tout juste deux à trois matches intéressants pour arriver à la phase finale. Difficile de progresser dans ces cas précis. Toutefois et si on veut terminer premier des Jeux des Îles, les meilleurs moyens sont de commencer très tôt le regroupement. Mais bien avant, il faut désigner les entraîneurs nationaux pour qu'ils puissent parfaire la détection bien avant

Passé ce cap. Il faut multiplier les matches de préparation et si possible avec d'autres nations. Si c'est possible avec les Barea et le basket, je pense qu'on pourrait faire de même avec le volley-ball ".