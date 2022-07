Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président portugais

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le président de Sousa exprime, au nom du peuple portugais et en son propre nom, ses chaleureuses félicitations et ses voeux de bien-être pour le Souverain ainsi que de progrès et de prospérité pour le peuple marocain.

"En ce jour si particulier pour le Royaume du Maroc, je réitère mon engagement continu pour le renforcement et le développement des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et nos peuples, dans leurs diverses dimensions", affirme-t-il.